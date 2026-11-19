La obra se enmarca en el Plan de Zona Balnearia, que apunta a mediano plazo a sustituir tendidos aéreos en distintas zonas del departamento de Maldonado (Playa Hermosa, Playa Verde, Solís y Balneario Las Flores) y, a largo plazo, al enterramiento de las líneas de toda la zona costera del país

UTE informó que realizará obras de conexión de un nuevo cable subterráneo en el Balneario Buenos Aires con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona. Para ejecutar los trabajos con seguridad, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en un sector de esa el jueves 26 de noviembre, entre las 6.00 y las 16.00 horas.

Según el comunicado del ente, la incorporación de este cable subterráneo permitirá reducir la exposición de las instalaciones a factores propios de la zona costera, como la salinidad, los fuertes vientos y el contacto de la vegetación con las líneas de distribución. De esta forma se busca disminuir las fallas y contribuir a una mayor continuidad del servicio, frente al actual tendido aéreo.

La obra se enmarca en el Plan de Zona Balnearia, que apunta a mediano plazo a sustituir tendidos aéreos en distintas zonas del departamento de Maldonado (Playa Hermosa, Playa Verde, Solís y Balneario Las Flores) y, a largo plazo, al enterramiento de las líneas de toda la zona costera del país.

Problemas recurrentes

Los vecinos de Balneario Buenos Aires y zonas aledañas (El Chorro, La Bota) vienen denunciando desde hace años cortes frecuentes de energía, incluso en días sin tormenta. Ya en marzo de 2022, se quejaban de interrupciones casi diarias que dañaban electrodomésticos y, en muchos casos, dejaban sin agua a quienes dependen de bombas de pozo. En julio de ese mismo año, un vecino publicó una carta abierta reclamando inversiones y señalando daños en equipos por saltos de tensión.

En julio de 2022, UTE ya había anunciado la instalación de más de 20 kilómetros de cableado subterráneo y transformadores en la zona, con una primera etapa desde Pueblo San Vicente hasta la altura de la calle 30 y una segunda etapa posterior hacia Manantiales. Las asociaciones de vecinos se habían movilizado justamente por los reiterados cortes.

Los problemas se han repetido en temporadas recientes. Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, vecinos de Balneario Buenos Aires reportaron hasta 14 interrupciones del servicio, en el marco de un panorama de cortes generalizados en la costa de Maldonado que generó fuertes reclamos.

La zona también suele verse afectada durante temporales: en abril de 2026, por ejemplo, Balneario Buenos Aires figuró entre las áreas más impactadas por cortes masivos provocados por vientos fuertes y caída de árboles sobre el tendido aéreo.

La nueva conexión de cable subterráneo busca atacar estas vulnerabilidades de la red aérea en un área costera de alto crecimiento demográfico y turístico.