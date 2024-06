Varios equipos de la Jefatura de Policía local trabajan para aclarar los dos asesinatos de las últimas horas

Fuentes del caso explicaron a Correo de Punta del Este que no existen vínculos entre los dos homicidios

Varios equipos de la Jefatura de Policía de Maldonado llevaron adelante en las últimas horas allanamientos en distintas viviendas del departamento para dar con el paradero de los autores de los dos últimos asesinatos registrados entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. A los allanamientos practicados se sumaron los interrogatorios a testigos y personas cercanas a las dos víctimas. Además, personal de Policía Científica efectuó las pericias del caso tanto en aspectos de balística como de otros elementos que puedan aportar alguna pista a los investigadores.

Al caer la tarde de la víspera fuentes del caso explicaron a Correo de Punta del Este que no existen vínculos entre uno u otro homicidio.

El caso más claro en lo que respecta al móvil del crimen es la muerte de Pablo Roberto Aparicio Araújo, oriental de 33 años cuyo cuerpo fue hallado próximo a las 22:00 de este lunes en un predio de la calle Gregorio Sanabria entre las calles 5 y 7 del barrio San Antonio de la capital departamental. Aparicio Araújo fue ultimado de un disparo a modo de ejecución que impactó en su tórax provocándole la muerte.

La víctima tenía antecedentes por hurto y lesiones graves y en los últimos días había advertido a sus allegados que mantenía una deuda por droga con narcos de la zona.

Más complicado

En tanto, el asesinato cometido poco antes de las 02:00 de este martes en la puerta de una casa de la calle Vicente Costa casi la ruta Interbalnearia aparece como más complicado para establecer el móvil del crimen. No obstante, la policía está a la búsqueda del principal sospechoso. Se trata de un joven de 19 años, consumidor y vendedor de drogas, que tiene varias denuncias por disparos en la vía pública.

En ese lugar una cantidad no precisada de personas se acercó a la vivienda de la familia Colman para golpear la puerta. Uno de los integrantes de la familia, Esteban Gabriel Colman Ashikian de 34 años, fue herido de un disparo apenas abrió la puerta. La víctima es integrante de una conocida y numerosa familia que reside desde hace muchos años en la zona de Sauce de Portezuelo. A diferencia del otro asesinato cometido en el barrio San Antonio todavía no queda claro el móvil del incidente.

Identificado

Por otra parte, la Policía aportó la identificación de la persona asesinada en las primeras horas de la noche del pasado viernes en las viviendas del SIAV. Arisberto Brando Ferreria, oriental de 45 años, murió como consecuencia de un disparo que le impactó en su cara a la altura de su maxilar y de otro balazo en el cuello. La víctima se dedicaba a trabajos de remodelación de una vivienda y los dos disparos no fueron dirigidos en su contra sino contra los ocupantes de una boca de venta de drogas que funciona a corta distancia.