Un grupo de vecinos de Punta del Este elaboró un documento en el que cuestionan las modificaciones introducidas en el tránsito de la península y plantean 13 observaciones sobre la reforma. El texto, titulado “Punta del Este: una ciudad que merece mejorar”, pide revisar desde el angostamiento de calles hasta la ubicación de cebras y semáforos, y sostiene que se debió consultar a quienes viven y trabajan en el balneario. El documento, al que tuvo acceso Correo de Punta del Este, fue elaborado por sus autores que solicitaron el anonimato.

Los firmantes parten de una premisa. Los contribuyentes pagan impuestos por servicios que, según escriben, “no siempre” están “a la altura de lo que se cobra ni de lo que Punta del Este necesita”. En el tránsito, ven “un desequilibrio”: “parece tener más importancia el costo de circular y las multas que la organización del tránsito y sus consecuencias en las 33 calles de la península”.

Uno de los planteos apunta a los inspectores. Según el documento, “cobran un sueldo y una comisión por multar”, concentran su actuación en los vehículos de cuatro ruedas y “miran para el costado” ante otras infracciones, como las motos y bicicletas que circulan en contramano. “Las reglas deben ser iguales para todos”, reclaman. Respetarlas, dicen, “evita discusiones, enfrentamientos, crispaciones e incluso insultos en la vía pública”, pero para eso las normas deben ser claras y cumplirse. Recuerdan que la educación y el contralor son responsabilidad de los gobiernos locales y que “no alcanza con fiscalizar”: también hay que ordenar, prevenir e informar.

Embudo

El primer punto de la lista es el angostamiento de calles. Los vecinos dicen no entender cómo achicar la calzada puede dar más fluidez, sobre todo donde se venía circulando por más de un carril y la vía “termina en un embudo”. “Una cosa es lo que puede parecer en un plano y otra muy distinta es lo que sucede cuando circulan los vehículos”, advierten. Tampoco ven claro que transformar espacio de circulación en estacionamiento mejore el tránsito cuando enfrente ya hay lugar para estacionar, y preguntan si se estudió qué beneficio aporta ese cambio.

Otro capítulo es el agua de lluvia. Piden estudiar si los divisores de cemento colocados en los desvíos y las cebras elevadas retienen agua y afectan el drenaje pluvial. “El aquaplaning es un factor importante en los accidentes de tránsito y se estudia en todo el mundo”, recuerdan.

La zona de Los Dedos (sic, se refiere a la escultura La Mano) reúne varias preguntas. Frente al parador, el documento describe angostamientos, canteros centrales con césped y menos espacio para los vehículos, y pregunta qué beneficio concreto aportan y si se tuvo en cuenta la retención de agua, que ya se había dado con el diseño anterior. En el cruce frente al edificio Mir, donde empieza esa zona, los vecinos señalan que se colocó una cebra después de una curva, un semáforo “de determinada altura” y luces amarillas intermitentes, pese a que existe una reglamentación al respecto. También quieren saber por qué se ensanchó la vereda y se achicó la calle.

Una cebra o un semáforo ubicado después de una curva “puede generar situaciones de riesgo”, advierten, por lo que proponen adelantarlos unos 10 metros para ganar visibilidad. El documento se apoya en los manuales de señalización de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). Según esos criterios, en calles de un solo sentido la cebra se pinta antes de la bocacalle, para proteger al peatón antes de que los vehículos entren al área de conflicto. La línea de detención va entre 1 y 3 metros antes de la cebra y, en vías rápidas o de visibilidad reducida, se agregan triángulos de Ceda el Paso o Pare entre 5 y 10 metros antes.

¿Ahora?

El momento elegido también está en discusión. Los divisores en la rambla y los cambios de dirección, escriben, podían hacerse entre mayo y setiembre, para que los usuarios se acostumbraran antes de la temporada y hubiera tiempo de corregir el diseño, o volver al anterior, si no daba resultado.

El texto pregunta si se recabó la opinión de quienes viven, trabajan y utilizan Punta del Este antes de las obras. “Escuchar a los ciudadanos no significa renunciar a las decisiones de gobierno”, sostienen. Piden, además, una señalización “clara, uniforme y reconocible”, porque hoy hay diseños distintos en una misma zona, en un balneario por el que circulan personas que no conocen sus calles. También reclaman más información en fechas de mucho movimiento, como el 24 de diciembre. “Si quienes diseñaron y llevaron adelante esta reforma no han podido explicar de forma clara y contundente el funcionamiento, ¿qué podemos esperar de los usuarios, que reciben esa comunicación?”, se preguntan los vecinos.

Los autores aclaran que no se oponen a las mejoras. “Queremos que Punta del Este mejore”, escriben. Pero advierten que “no todo cambio significa necesariamente una mejora” y piden “preservar lo que funciona” y corregir lo que está mal.