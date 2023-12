Vecinos de Rincón del Indio denuncian que el barrio entero está sin internet

El servicio de internet de ANTEL en el barrio Rincón del Indio de Punta del Este continuaba caído al caer la tarde de este miércoles.

Numerosos vecinos del lugar se contactaron con Correo de Punta del Este para denunciar la falta del servicio desde hace más de 24 horas.

“Hace más de cuarenta y ocho horas que un barrio entero de Punta del Este está sin internet. No puedo trabajar porque estoy incomunicado. Este miércoles desde la telefónica me respondieron: ‘Hoy es el día del funcionario de Antel’. Después no mucho más”, dijo Juan.

“Esto parece joda. En Rincón del Indio desde ayer (martes) a eso de 5 de la mañana nos quedamos sin internet en toda la zona, mas de 3500 usuarios, y este miércoles seguimos hoy igual”, sostuvo Fredy, otro vecino del mismo barrio. “Todos sin internet. No sabemos que pasó”, contó Martín. “Vivo durante el verano en la parada 38.5 de la Brava y desde la madrugada de ayer (más de 24 horas) estoy sin internet ni teléfono fijo. Reclamo hecho a Antel y donde me atienden muy amablemente pero solo informan que es un corte del cable de fibra en una región bastante amplia e impactando muchos consumidores y ayer informaban 24 horas de previsión para vuelta del servicio y hoy vuelven a informar lo mismo (o sea no se restauró en 24 horas y ahora informan otras 24 horas). Bastante complicado para quien trabaja remoto vía internet”, se quejó Diego, otro vecino de la zona.

Correo de Punta del Este contactó al celular de reclamos de Antel. Una funcionaria se limitó a tomar el reclamo. Nada más