VII Encuentro Internacional de Poesía Esteros tendrá su clausura en el MACA

La Fundación Cultural Esteros celebrará del 14 al 18 de octubre de 2026, en Montevideo y Punta del Este, la séptima edición del Encuentro Internacional de Poesía Esteros, que reunirá a 40 poetas de doce países, incluyendo Uruguay.

Esta séptima edición inaugura la entrega del Premio Lautréamont de Poesía a la trayectoria, distinción que será otorgada a Efraín Bartolomé (México) y Hugo Achugar (Uruguay).

La delegación mexicana estará integrada por Efraín Bartolomé, Mijail Lamas, Olivia Oropeza, Antonio Heras y Juan Hernández-Senter. “Es un honor recibir a la delegación mexicana, homenajear a poetas de la talla de Bartolomé y Achugar, además de acercar al público uruguayo a poetas de doce países, en este camino sostenido que realizamos desde la Fundación para concretar un diálogo fructífero entre Uruguay y el mundo, dentro de la programación de una de las ferias más antiguas del continente”, señaló Carolina Zamudio, directora de la Fundación Esteros.

El encuentro se desarrollará en el marco de la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, que tiene a México como País Invitado de Honor. Participarán poetas de México, China, India, España, Italia, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, quienes serán parte de cinco días de lecturas, presentaciones y homenajes. Como cada año, el evento reunirá voces de al menos tres continentes, reafirmando su vocación de diálogo internacional.

Cierre en Maldonado

La programación se desplegará en la Feria del Libro de Montevideo, la Embajada de México en Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, la Librería Feltrinelli, Cultural Alfabeta, la Librería Escaramuza, instituciones educativas de Montevideo que trabajan en las obras de los autores, y el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), donde tendrá lugar la clausura. Paralelamente, se presentarán nueve libros de la Colección Círculo de Poesía Fundación Esteros, proyecto editorial que une a Uruguay y México con voces de la poesía iberoamericana contemporánea. La colección busca ampliar la circulación de la poesía entre ambos países y fortalecer el intercambio entre autores, editoriales, instituciones y lectores.

A lo largo de siete años, el Encuentro ha reunido a más de 150 autores de distintas generaciones, países y tradiciones, alrededor de una misma certeza: la poesía como territorio de encuentro.

Esta séptima edición cuenta con el apoyo de la Cámara del Libro, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la Embajada de México en Uruguay, la Embajada de la República Argentina en Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, la Fundación Descartes y la Intendencia de Montevideo.

Fundación Cultural Esteros

Creada en 2019, es la encargada de la organización, curaduría y realización del Encuentro Internacional de Poesía Esteros. Se define como un paisaje cultural itinerante y colaborativo, con la convicción de que no existen fronteras para el arte. En 2022 obtuvo la categoría Fondos de Incentivo Cultural del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Con especial foco en el Cono Sur, particularmente Uruguay y Argentina, es una institución sin fines de lucro que promueve la creación y la literatura, facilitando la escritura, la investigación y la concreción de proyectos de escritores de todo el mundo, sobre todo uruguayos y argentinos. Entre sus acciones principales se encuentran la organización del Encuentro Internacional de Poesía Esteros (que se realiza dentro de la Feria Internacional del Libro de Montevideo), la edición de la Colección FE-Círculo de Poesía, residencias de creación para escritores en Uruguay y la edición de la Revista Esteros.

El Premio Lautréamont de Poesía, creado por la Fundación Cultural Esteros, está destinado a reconocer la obra y trayectoria de poetas que hayan realizado un aporte significativo a la poesía contemporánea. Será otorgado por primera vez en el marco de este VII Encuentro.

Lleva el nombre de Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont, nacido en Montevideo en 1846 y autor de Los cantos de Maldoror, obra que anticipó algunas de las grandes rupturas de la poesía moderna. La elección de su figura busca recuperar, desde su ciudad natal, un legado asociado a la libertad, el riesgo y la transformación del lenguaje poético.

Los dos primeros premiados son Hugo Achugar (Uruguay), poeta, ensayista e investigador con una reconocida trayectoria vinculada a la poesía, la memoria y la cultura latinoamericana; y Efraín Bartolomé (México), considerado un referente de la poesía mexicana contemporánea, cuya obra se aproxima a los treinta títulos y ha sido reunida en varios volúmenes antológicos. Su primer libro, Ojo de jaguar, ha sido reeditado 14 veces, y su producción figura en cerca de 200 antologías nacionales e internacionales.

Más información en www.esteros.org.