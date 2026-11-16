La zona de exclusión comenzará a las 18:00 horas hasta la finalización del evento

Debido al encuentro que disputará la selección uruguaya de fútbol en el Estadio Domingo Burgueño Miguel a las 20:30 horas, la IDM informó sobre los cambios para la realización del operativo.

La zona de exclusión comenzará a las 18:00 horas hasta la finalización del evento e incluirá las siguientes intersecciones: 3 de febrero y Santa Teresa, Rincón y Treinta y Tres; Ledesma y Sarandí; E. Burnett y Dodera; Sarandi y Cecilia Burgueño; Acuña de Figueroa y Cecilia Burgueño; Noruega y Suecia; Suiza y Dinamarca; Enrique Burnett y Rotonda Chiossi y Córdoba; Av. Martiniano Chiossi y Dinamarca (Rotonda) y Avenida Cachimba del Rey y 19 de Abril.

Por otra parte, el transporte colectivo cambiará sus recorridos durante la tarde del martes.

Hacia Punta del Este:

Lineas 1, 6, 7, 14, 15, 17, 20, 24, 52, L48, L49, L50: Rincón, Treinta y Tres, 18 de Julio, a sus recorridos habituales.

Linea 12: 3 de Febrero, Av. 19 de Abril, Treinta y Tres, 18 de Julio, a su recorrido habitual.

Hacia Balneario Buenos Aires:

Linea 16: Rincón, Treinta y Tres, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Av. Acuña de Figueroa, Av. Roosevelt, José Méndez, Av. Martiniano Chiossi, Democracia, 3 de Febrero, a su recorrido habitual.

Linea 55: Rincón, Treinta y Tres, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Av. Acuña de Figueroa, Av. Roosevelt, José Méndez, Av. Martiniano Chiossi, Democracia, 3 de Febrero, a su recorrido habitual.

Hacia Maldonado:

Linea 12: Terminal Maldonado, Dodera, Arturo Santana, Las Flores, 3 de Febrero, Yerbal, a su recorrido habitual.

Linea 16: 3 de Febrero, Av. 19 de Abril, Treinta y Tres, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Av. Acuña de Figueroa, Av. Roosevelt, Terminal Maldonado, a su recorrido habitual.

Empresa COT (linea hacia Rocha): Terminal Maldonado, (rotonda de Camacho), Av. Roosevelt, José Méndez, Av. Martiniano Chiossi, Democracia, a su recorrido habitual.

Empresa TURESTE (hacia Treinta y Tres): Terminal Maldonado, (rotonda de Camacho), Av. Roosevelt, José Méndez, Av. Martiniano Chiossi, Democracia, a su recorrido habitual.

Regresos: avenida Cachimba del Rey, Simón Bolivar, Av. Córdoba, Av. Martiniano Chiossi, Av. Roosevelt, a sus recorridos habituales.