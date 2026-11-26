Este sábado 28 de noviembre, a partir de las 16:30 horas, la Zona Joven de El Placer acogerá la quinta edición del Día Nacional del Candombe. Se trata de un festival gratuito, accesible y apto para todo público.
La propuesta, organizada por Proyecto X Producciones con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, busca celebrar el legado artístico y cultural del candombe a través de una programación que combina memoria, tradición, danza, percusión y expresiones contemporáneas.
En esta edición el eje central será el homenaje a Rúben Rada. Como es habitual, habrá un desfile de colectivos y comparsas que participarán durante el homenaje. También se presentarán en vivo Gabriel Do Prado Quinteto, La Mulata y Los Sabrosos. El cierre de la jornada estará a cargo del DJ Set Bailombe Festival.
La programación promoverá un diálogo entre generaciones y distintas formas de expresión del candombe, vinculando su historia con nuevas propuestas artísticas. Asimismo, el escenario principal pasará a denominarse de forma permanente “Ruben Rada” para las próximas ediciones.
Zona Joven de El Placer será sede de la quinta edición del Día Nacional del Candombe
Este sábado 28 de noviembre, a partir de las 16:30 horas, la Zona Joven de El Placer acogerá la quinta edición del Día Nacional del Candombe. Se trata de un festival gratuito, accesible y apto para todo público.