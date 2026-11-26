Este sábado 28 de noviembre, a partir de las 16:30 horas, la Zona Joven de El Placer acogerá la quinta edición del Día Nacional del Candombe. Se trata de un festival gratuito, accesible y apto para todo público.

La propuesta, organizada por Proyecto X Producciones con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, busca celebrar el legado artístico y cultural del candombe a través de una programación que combina memoria, tradición, danza, percusión y expresiones contemporáneas.

En esta edición el eje central será el homenaje a Rúben Rada. Como es habitual, habrá un desfile de colectivos y comparsas que participarán durante el homenaje. También se presentarán en vivo Gabriel Do Prado Quinteto, La Mulata y Los Sabrosos. El cierre de la jornada estará a cargo del DJ Set Bailombe Festival.

La programación promoverá un diálogo entre generaciones y distintas formas de expresión del candombe, vinculando su historia con nuevas propuestas artísticas. Asimismo, el escenario principal pasará a denominarse de forma permanente “Ruben Rada” para las próximas ediciones.