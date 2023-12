A fin de mes será presentado el plan maestro de reforma de la zona portuaria

El próximo jueves 28 de diciembre será presentado el resultado del plan maestro diseñado para ejecutar la reforma de la zona portuaria de Punta del Este, la que tendrá como eje principal la remodelación de la manzana 48 que hoy alberga a dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional.

La reforma también alcanzará a la manzana 49 donde se levanta el decimonónico edificio de la Aduana del Puerto de Punta del Este y dos reparticiones de la Prefectura Nacional Naval y la Jefatura de la Circunscripción Océano Atlántico. El ala este del citado edificio histórico es ocupado en la actualidad por diversas dependencias del Yacht Club Punta del Este.

El acto se cumplirá en la sede del Yacht Club Punta del Este donde el intendente Enrique Antía y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero firmarán el respectivo acuerdo que pondrá en ejecución el plan de renovación del puerto esteño, el principal puerto deportivo del país y de la región.

Ambos jerarcas habían firmado el 4 de noviembre del año pasado el acuerdo para implementar el plan maestro que será presentado el próximo 28 de diciembre y que fue definido por técnicos de ambas reparticiones.El borrador del acuerdo fue confeccionado por el prosecretario general de la intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas. El ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene la tarea de coordinar con las restantes reparticiones del gobierno nacional que tienen competencia en la zona portuaria.

Estas son: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional.

El jefe comunal explicó que la propuesta alcanzará toda la zona portuaria incluyendo las manzanas 48 y 50. La primera es ocupada por la Seccional Décima de Punta del Este y la restante oficia de depósito, cocina, alojamientos y viviendas del personal afectado a la Prefectura del Puerto de Punta del Este. La manzana 50 es propiedad de la Dirección Nacional de Aduanas en su totalidad y alberga al edificio que comenzó a construirse a partir de la presidencia del capitán general Máximo Santos. Una de las alas del citado edificio es ocupado por dos reparticiones de la Prefectura Nacional Naval: la Prefectura de Puerto y la Jefatura de la Circunscripción Oceánico Atlántico de la mima repartición de la Armada Nacional.

Realojos y mudanzas

El intendente explicó que la Seccional Décima de Punta del Este dejará su lugar en la manzana 48 para instalarse en la rotonda de la parada 6 de la avenida Francia. “Además, la Policía contará con un destacamento en la terminal de ómnibus de Punta del Este. La Prefectura ocupará el espacio que actualmente usufructúa un restaurante junto a las oficinas de la Dirección Nacional de Hidrografía.

La manzana 50 es ocupada por la Aduana y la Prefectura Nacional Naval en el viejo edificio cuya piedra fundacional fue colocada por el entonces dictador Máximo Santos. Ese predio tiene una superficie de 1892 metros cuadrados de superficie. Esto no incluye al amplio predio existente por delante que, según adelantó el intendente Enrique Antía será destinado a estacionamiento para poder enfrentar la demanda de espacios cada vez más reducida para los vehículos tanto de usuarios como de visitantes del lugar. La manzana 50 está delimitada al norte por la rambla General Artigas, al este por la calle nº 10 2 de febrero, al oeste por la calle nº8 El Trinquete” y al sur popa la calle nº13 Mareantes. En tanto, la manzana Nº 48 tiene dos padrones. El padrón 283 tiene una superficie de 1741 metros cuadrados y está ocupado por la Seccional Décima y el Museo Policial. En tanto, el padrón 284 tiene una superficie de 2.930 metros cuadrados y en él se encuentran varias dependencias de la Prefectura Nacional Naval. La manzana 48 está limitada al norte por la calle nº13 Mareantes, al oeste por la calle Nº8 El Trinquete, al este por el padrón 285 y al sur por la calle Nº11 Juan Díaz de Solís.

Parámetros

Desde hace años, fueron extendidos a la manzana 48 los códigos, normas constructivas y parámetros correspondientes a la zona comercial 1.1.1 – dejándose sin efecto para la misma los criterios de la zona residencial 1.1.2.

La norma de construcción para esta subzona comercial está delimitada por los predios frentistas a la calle No. 9 entre las calles No. 10 y 14 y los predios frentistas a la calle No. 10 entre las calles No. 9 y 5.

Retiros mínimos:

– frontales: 4 mts.

– bilaterales y de fondo: 3 mts. en plantas altas.

Para terrenos de hasta 12 mts. de frente se autorizará la ocupación de uno de los retiros laterales en plantas altas.



c) Altura máxima: – 9 mts. (Planta Baja y dos Plantas Altas)

– 3,50 mts. en Planta Baja en zonas de retiros.



d) Ocupación: F.O.S S.S.: 100%

F.O.S P.B.: 100% excluido el retiro frontal.

F.O.S P.A.: 50%

F.O.T: 200%



e) Salientes y cuerpos salientes: de 1,50 mts. en toda la extensión del volumen edificado sobre el retiro frontal.



g) Acondicionamiento: Si el destino de la edificación es comercial, la zona de retiro frontal debe quedar librada al uso público.