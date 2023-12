Amplían formalización del caso que involucra a un personal trainer y a un cerrajero y su novia acusados de robar en varios edificios

La banda liderada por un personal trainer efectuó casi treinta robos de apartamentos, en su mayoría en grado de tentativa, en tres torres de la costa de la playa Mansa. Sin embargo, no se descarta que en la investigación policial se confirme su autoría en otros hechos en edificios de la zona de la Playa Brava donde fueron denunciados robos en diversos apartamentos.

El dato se conoció en los últimos días luego de que el tribunal de apelaciones en lo penal de 2º turno dejara firme el fallo del 17 de agosto pasado del juez subrogante de 4º turno de Maldonado, doctor Diego Meilan.

En el citado fallo, el juez Meilán resolvió ampliar la formalización del caso que involucra a un personal trainer, su pareja y a un cerrajero de la zona, por los robos registrados en otras dos torres de la zona. Los dos sujetos fueron detenidos cuando pretendieron robar varios apartamentos del edificio Sea Forest de la parada 7 de la rambla Claudio Williman de Punta del Este. La primera formalización del caso solicitada por la fiscalía fue el pasado 20 de mayo por lo ocurrido en el Sea Forest. Los cuatro integrantes de la banda cumplen arresto domiciliario total que vence el jueves 14 de diciembre.

El caso

El personal trainer y el cerrajero fueron detenidos en el interior del edificio Sea Forest. El juez penal de turno, a pedido por la fiscalía, dispuso el pasado 29 de mayo la formalización de ambos bajo la imputación de veinte delitos de hurto especialmente agravados, diecinueve de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real en calidad de autores respecto de los hechos del 16 y 18 de mayo de 2023 en el Edificio Sea Forest. Unos días después, el 24 de mayo de 2023 en la misma causa, fueron formalizados T.T. y C.C. bajo idéntica imputación, aunque C.C. en calidad de coautora.

A partir de la decisión del juez subrogante de sumar nuevos casos a la formalización inicial, la defensa de los imputados cuestionó la ampliación de la formalización según la cual la Fiscalía concluyó que con los nuevos elementos emergentes de la investigación formalizada los ilícitos imputados ascienden a veintiocho delitos de hurto especialmente agravados en reiteración real, siendo veinticinco de ellos en grado de tentativa. Se reiteró el grado de participación de coautora respecto a C.C. y la de autores de P.P. y B.B..

Según el relato de la Fiscalía, el 24 de mayo de 2023 se radicó denuncia por el encargado del Edificio Goleta de Punta del Este al constatarse el forzamiento en la cerradura de las unidades 404, 504, 604, 704, 1004 y 1704. La imputada C.C. había alquilado la Unidad 104 por tres noches a través de la plataforma Air Bnb, al igual que en el Edificio Sea Forest. En las cámaras de seguridad se visualizó el ingreso al edificio de B.B. y P.P..

Asimismo, la ampliación se fundó en los hechos historiados por el Ministerio Público que se remontan al 18 y 21 de agosto de 2022 donde se ve ingresar a P.P. y B.B. al Edificio Tunquelén sito en Rambla Williman y Miami, en distintos momentos y con otras personas, al igual que al imputado P.P.. El 21 de agosto de 2022 sobre las 7 horas las cámaras del edificio registran a B.B. y P.P. (junto a X.X.) retirarse por el garaje cargando bolsos y mochilas; momentos después lo hizo C.C. tras entregar las llaves del apartamento en la recepción del edificio. En esta ocasión se constató el faltante de bienes muebles en las Unidades 1501 y 1702. De tal modo la Fiscalía invocó elementos objetivos para que se proceda a la ampliación de formalización de los imputados B.B., C.C. y P.P.

Como cerrajero contratado

La defensa del cerrajero insiste con la inocencia de su cliente al señalar “que no se dan los elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito” y refirió a propósito del hecho material, que P.P. concurrió al Edificio Tunquelen como cerrajero contratado por el Sr. B.B., para arreglar o cambiar cerraduras lo que no constituye un hecho delictivo, no hay tipicidad penal en su conducta que amerite formalización. Respecto a la medida cautelar de arresto domiciliario sostuvo que no se respeta el principio de ultima ratio, inocencia y proporcionalidad. El cerrajero ha cumplido en forma correcta el arresto domiciliario total, proponiendo el nocturno con permiso para trabajar. No hay vestigios de peligro de fuga ni riesgos específicos y concretos de entorpecimiento de la investigación.

Pese a los pedidos de la defensa, el tribunal de apelaciones dejó firme el fallo de arresto domiciliario total.