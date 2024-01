Ministerio de Ambiente calificará con categoría C al proyecto de hotel en la costa de La Juanita

El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla advirtió que sobre el proyecto de construcción de un hotel en la costa de La Juanita no se concretó ninguna decisión, ninguna autorización sino que comenzó el trámite que debe pasar por exhaustivos controles, estudios e informes.

Sobre este punto adelantó que el Ministerio de Ambiente lo calificará con la categoría C, la misma que fue empleada para UPM2.

“El proyecto pasó el filtro de la Junta Departamental. Ahora tiene que presentarse en el Ministerio de Ambiente donde será estudiado muy profundamente. Sucede que en ese lugar de la costa de Maldonado coexisten dos ecosistemas que se juntan y conforman una zona de mucha fragilidad. Todo un tema que amerita tener muchísimo cuidado a la hora de tomar definiciones”, sostuvo. “En este caso deberemos atender la sensibilidad social que existe sobre este proyecto”; dijo el jerarca en diálogo con Correo de Punta del Este. “Seguramente será categorizado con la C, la máxima calificación en materia de medio ambiente”, señaló.



Punta Ballena

Por otra parte, la actuación del Ministerio de Ambiente en el caso del pedido de construcción de los veintinueve edificios en la parte sur de Punta Ballena finalizará a más tardar en el mes de julio de este año, adelantó el jerarca.

“Maldonado es un lugar donde existe un especial interés de inversores, tanto nacionales como extranjeros, en concretar desarrollos. Pero también es un lugar que merece ser protegido. Los vecinos de Maldonado siempre están atentos a lo que pasa por lo que también es muy necesario escucharlos. Entender su posición. Son los mismos vecinos que nos exigen que se cuide el medio ambiente”, indicó Amarilla.

Récord

Sobre la propuesta presentada por el poderoso banquero argentino Delfín Jorge Ezequiel Caraballo y otros asociados, el jerarca ministerial reveló que la participación de los vecinos fue un récord en la materia. “Batió todos los récords la participación de los vecinos en la puesta de manifiesto de la propuesta. No hay antecedentes. Para tomar en cuenta: en el proyecto de UPM2 se presentaron más de mil cuatrocientos planteos de los ciudadanos. En la puesta de manifiesto de Punta Ballena se presentaron más de trece mil. Trece veces más que en el caso de la pastera”; graficó.

El ministerio, señaló, está tomando en cuenta todos los planteos de los vecinos, todos. Esto nos tomará dos meses más porque tenemos la obligación de saber qué piensa y siente cada vecino. Esto determinara que la audiencia pública se concrete en abril próximo. Luego tenemos que expedirnos sobre los descargos de la empresa. Seguramente a mitad de año tendremos una respuesta del Ministerio sobre este proyecto”; adelantó.