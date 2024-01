Polémica por viabilidad a hotel en La Juanita dio paso a enfrentamiento entre AntÍa y colorados

La polémica disparada por la solicitud de viabilidad para instalar un hotel en la playa de “La Juanita” de José Ignacio devino en un enfrentamiento entre el intendente Enrique Antía y los principales referentes del Partido Colorado.

El jefe comunal, durante una informal rueda de prensa registrada el pasado viernes salió con los tapones de punta para defender el proyecto y lanzar munición gruesa contra los opositores a éste, que “si se muerden la lengua se envenenan”, dijo Antía.

En el mismo encuentro con medios de prensa del viernes, el intendente cargó contra el Partido Colorado al que calificó de inexistente en el departamento. “El Partido Colorado no existe en Maldonado”, afirmó Antía.

Este comentario disparó la reacción de los referentes colorados de Maldonado. El precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, se contactó con el jefe comunal para pedirle explicaciones sobre el comentario. “Ante los dichos del Intendente Antía sobre el Partido Colorado en Maldonado, y en mi carácter de pre-candidato, le solicité en forma inmediata y personalmente una aclaración del contexto de sus expresiones de ayer. En nuestra reunión hoy quedó claro el reconocimiento a nuestro Partido, que tiene una clara presencia y colaboración en la defensa de los intereses del departamento, y en la gestión departamental, y desde el gobierno nacional, incluso en nuestro caso particular”, comentó Gurméndez en su cuenta de X. Este comentario incluyó no solo la explicación de Antía quien se la brindó en un encuentro registrado en la casa del jefe comunal. “El Ing. Antia me explicó que su crítica se refirió exclusivamente a las ausencias de un edil departamental que responde a un sector interno. Desde mi perspectiva considero aclarado el episodio, ratificando el ánimo de cooperación, diálogo y respeto que debe primar, más allá de las posturas sobre el tema específico en discusión. Vamos a trabajar con nuestra gente para darle un rumbo diferente al Partido Colorado en Maldonado”, expresó Gurméndez. Para el ex ministro y ex presidente de ANTEL este un tema superado con las explicaciones brindadas por Antía.

Desafortunada

El secretario general del Partido Colorado de Maldonado, Carlos Flores, también rechazó el comentario del intendente de Maldonado.

“Parece que caímos todos los colorados en la volada por un hecho puntual”; sostuvo Flores en declaraciones al programa Revista del Sábado de Fm Gente. Flores recordó que este proyecto pasará a la órbita del Ministerio de Ambiente, cuyo titular pertenece al Partido Colorado para su aprobación o no.

Flores sostuvo que la frase de Antía, a la que consideró como “desafortunada” se refiere en realidad a la posición adoptada por el único edil del Partido Colorado que, llegado el momento de la votación del expediente, se ausentó de sala.

“El tema acá no es tan folclórico si el intendente estuvo mal, o estuvo bien. Acá la situación es negativa por donde se mire. Tanto por el comentario genérico que hace el intendente sobre el Partido Colorado como por la inasistencia del edil de nuestro partido en la sesión donde se iba a tratar un tema tan importante. El Partido Colorado no estuvo presente en la sesión. Quiero creer que se refiere a eso, a la falta de la presencia del edil colorado. Caso contrario atentaría contra miles de votantes que tiene el Partido Colorado en Maldonado. También contra muchos dirigentes que estamos tratando de orientar al Partido Colorado en Maldonado para incidir en los temas departamentales. “Estamos convocando al edil al Comité Ejecutivo departamental para que nos informe sobre el expediente y por qué no asistió a unas sesión tan importante. Queremos saber los motivos”, adelantó Flores. El dirigente adelantó que se pedirá la comparecencia a una reunión del comité ejecutivo departamental de la directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Betty Molina, también referente del Partido Colorado en Maldonado.

Liga de José Ignacio

En las mismas declaraciones del viernes, el intendente Enrique Antía dijo que el proyecto cuenta con el apoyo de los vecinos del lugar y de la Liga de Fomento de José Ignacio. “Lo importante es que Liga de Fomento de José Ignacio, los vecinos de José Ignacio, todos los que les importa José Ignacio porque viven de eso están recontentos con el proyecto y lo avalaron no solo con nosotros sino en la Junta Departamental. Es un gran proyecto que permite dejar definida el área de costa sin agresiones”, enfatizó.

El sábado, en horas de la mañana, la Liga de José Ignacio emitió un comunicado desmintiendo su apoyo al proyecto de hotel y asegurando que es una propuesta que va contra del estilo de vida del lugar.

“La Liga se ha reunido con el propietario del padrón, Diego Finkelstein, con la Comisión de Obras de la Junta departamental y con ediles representantes de los partidos políticos para escuchar los argumentos a favor y en contra del proyecto. La Liga ha informado en todos estos encuentros que no tiene los medios ni la capacidad técnica para evaluar la conveniencia de este proyecto ante otras alternativas que podrían realizarse en el padrón en cuestión y que serían, según sus promotores, más desfavorables para la comunidad; sostuvo el comunicado al que tuvo acceso Correo de Punta del Este.

“La Liga también ha expresado con claridad en todos esos encuentros que su postura es históricamente opuesta a cualquier excepción que el Poder Legislativo y-o Ejecutivo considere conveniente realizar, por más beneficiosa que esta pueda ser. Esta tradicional oposición es para evitar sentar precedentes que luego puedan repetirse de manera negativa para la comunidad. En este caso, la oposición es con especial énfasis por tratarse del cuidado de la zona costera. La Liga no tiene la capacidad de aprobar o rechazar excepciones, esto le corresponde al poder del Estado. Sí, en cambio, es nuestra tarea levantar la voz en situaciones que amenazan el estilo de vida de la comunidad y, más aún, la preservación del medio ambiente. Esta firme manera de actuar nos ha generado situaciones conflictivas y muy costosas; en algunos casos hemos logrado nuestros objetivos y en otros no. Pero siempre nos ha quedado la satisfacción de haber representado con integridad y decisión la opinión y deseos de la Comunidad”; agregó. “No entendemos, entonces, la aparición de declaraciones que indican que la Liga apoya este proyecto, nada más lejos de la verdad. Por este motivo, estamos cursando pedidos de audiencia con la Intendencia de Maldonado, con el Municipio de Garzón y con el Ministerio de Ambiente para dejar clara, una vez más, nuestra posición de rechazo a todo tipo de excepción a la legislación vigente”; finaliza el comunicado.