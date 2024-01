Recibimos y publicamos: “Ruidos molestos en la Brava”

Señores del parador Roll and Rock (parada 8 de playa brava) y autoridades de contralor:



Estamos MUY preocupados por el altísimo volumen de la música, sirenas y otros sonidos con altísimos decibeles que emanan de ese establecimiento todas las tardes/noches y hasta pasado el amanecer.

Somos muchísimas familias (incluyendo niños, bebés y abuelos) que desde el 27/12/23 NO PODEMOS DORMIR por las fiestas que se hacen todos los días hasta pasadas las 6:30 AM. No solo se sienten en nuestras viviendas los altísimos SONIDOS sino también las molestas VIBRACIONES que hacen temblar pisos y ventanas.

Comprenderán las autoridades que no sólo se está molestando y perjudicando a las familias que eligen Punta del Este para sus vacaciones, sino también a las miles de familias vecinas que apostamos a este país y a esta ciudad como lugar de residencia permanente. Como conocen las autoridades, esas familias hicimos y hacemos grandes inversiones de tiempo, dinero y energías, en acompañamiento de las políticas que Uruguay tanto promueve para atraer nuevos residentes. Muchos de los integrantes de esas familias no estamos de vacaciones sino que necesitamos TRABAJAR para poder seguir acompañando, invirtiendo y apostando a este país como lo venimos haciendo. Sin dormir no podemos hacerlo.

Nos sentimos descuidados, desatendidos y frustrados.

Vemos que en las redes del parador anuncian fiestas para todos estos días venideros. ROGAMOS por favor se tomen cartas en el asunto.

Atentamente,

Vecinos de las paradas 6, 7, 8, 9 y 10 de la Brava.