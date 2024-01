Agilizar trámites para medicamentos y donaciones de alimentos: la otra cara de Aduanas

La Dirección Nacional del Aduanas agilitó la importación y entrega de 1.512 medicamentos de uso paliativo entre 2021 y 2023, en particular, fármacos contra el cáncer y la diabetes que no están disponibles en el mercado uruguayo.

Este servicio, desconocido por los uruguayos, permite apresurar el ingreso de medicamentos por parte del enfermo o sus familiares.

En este caso, Aduanas entrega el producto sin demora y gestiona luego la autorización con el Ministerio de Salud Pública. Este trámite también permite el ingreso rápido de fármacos que deben ser utilizados en cirugías. Por ejemplo, en las últimas semanas, Aduanas intervino para que a dos médicos que llegaban del exterior para practicar operaciones de cáncer de mama en el Hospital de Clínicas no se les retuviera una medicación especial para evitar la caída de pelo por los efectos de la quimioterapia.

“Esto no hace al país ni más rico ni más pobre y tal vez salvamos una vida”, dijeron fuentes de la Dirección Nacional de Aduanas.

“Salida rápida”

En materia de salud, el organismo también intervino para facilitar “la salida rápida” de la primera partida de vacunas para el covid-19 dada la emergencia sanitaria que existía en febrero de 2021. Lo que se hizo en este caso fue habilitar el ingreso sin demora y se facilitó su conservación en compartimentos refrigerados en el aeropuerto para su traslado.

Por otra parte, en esta administración, la Dirección Nacional de Aduanas tomó la decisión de priorizar la donación de alimentos y productos de higiene incautados para evitar su desperdicio, lo que sucedía tras una espera por el remate judicial que podía oscilar entre el año y los dos años. De esta forma, el organismo realizó más de 55 mil donaciones por un valor superior a los $ 75,6 millones a distintas instituciones del país entre 2021 y 2023.

El procedimiento es el siguiente: cada vez que Aduanas incauta un alimento se le avisa a la Justicia pero, en vez de seguir la vía hacia el remate, se pide una orden para que los productos puedan ser rápidamente donados, evitando así su acopio y vencimiento.

En el periodo señalado, casi 40.000 donaciones fueron destinadas al departamento de Rivera. Allí se distribuyeron comestibles, productos de higiene y de aseo personal, prendas de vestir y repuestos para distintas ONGs, jardines de infantes, escuelas, liceos y centros de UTU. En cantidad de donaciones le siguen las que fueron enviadas a la ciudad del Chuy, Paysandú y la ciudad de Rio Branco, donde fueron repartidas también en hospitales, institutos de rehabilitación y hogares de ancianos, entre otros.

Según se explicó desde la Dirección Nacional de Aduanas, muchos de estos productos provenían de Argentina, país con el que se tiene una diferencia importante de precios en los últimos años.