Ambiente e IDM llegaron a un acuerdo para eliminar vertedero de La Alameda y puntos verdes de El Tesoro y La Juanita

El ministerio de Ambiente destacó el pasado miércoles el acuerdo alcanzado con doce intendencias para llevar adelante procesos de cierre de vertederos a cielo abierto existentes en diversas localidades del país, una iniciativa que incluye a la administración municipal de Maldonado.

El ministerio de Ambiente destacó que la referida iniciativa permitirá la clausura, hasta no más allá del 2025, de todos estos sitios de disposición final de residuos del país.

En Maldonado, el monto total de la inversión es de U$S 2.440.335 donde consta el aporte del Ministerio de Ambiente de U$S 800.000 y el saldo de U$S 1.640.535 será aporte de la Intendencia de Maldonado.

El convenio entre el ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado fue rubricado el pasado 20 de setiembre por el ministro Robert Bouvier y por el intendente Enrique Antía.

El objeto del referido acuerdo entre ambas reparticiones es la clausura de los vertederos controlados de residuos de podas, escombros y voluminosos. También el cierre de puntos verdes y su transformación en estaciones de transferencias de podas, ramas y residuos voluminosos para potenciar la revalorización de estos residuos.

Estación de transferencia

El objetivo específico del acuerdo consiste en el cierre del vertedero controlado de residuos de podas, escombros, voluminosos denominado “La Alameda” de la ciudad de San Carlos. En ese lugar se construirá de una estación de transferencia de podas, ramas y residuos voluminosos y recuperación eco sistémica del área circundante incluyendo la rehabilitación del humedal de La Alameda.

También incluye la clausura de los puntos verdes “El Tesoro” y “La Juanita” de los municipios de San Carlos y de Garzón y construcciones de estaciones de transferencia de podas, ramas y residuos voluminosos.

Por el presente convenio la Intendencia de Maldonado se compromete a clausurar el cierre del referido vertedero y de los nombrados puntos verdes.

Asimismo, la intendencia se compromete a construir estaciones de transferencias de podas, ramas y residuos voluminosos en La Barra, Manantiales y José Ignacio. El mismo tipo de infraestructura en los balnearios de La Juanita, José Ignacio, Santa Mónica y Laguna Garzón.

Por su parte el Ministerio de Ambiente se comprometió a participar en esta propuesta con el aporte de 800 mil dólares a la Intendencia de Maldonado. En el mismo sentido sus técnicos brindarán el asesoramiento correspondiente a funcionarios municipales.

Plazo

El plazo de instrumentación de este acuerdo es de dieciocho meses a partir de la firma del mismo ocurrida el pasado 20 de setiembre. El acuerdo obliga a la Intendencia de Maldonado poner disponible la información que se requiera por parte del Ministerio de Ambiente para evaluar los avances en materia de gestión de residuos en el marco del objeto del presente convenio y elaborar el Plan Departamental de Gestión de Residuos en consonancia con el Plan Nacional de Gestión de Residuos y de acuerdo a las pautas que establezca el Ministerio de Ambiente.