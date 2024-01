Diócesis Maldonado-Punta del Este- Minas y Rocha recordó que ‘el sacramento de matrimonio en la Iglesia Católica es la unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer’

El Obispado de la Diócesis Maldonado-Punta del Este- Minas y Rocha advirtió este sábado que la parroquia San Benito no forma parte de su estructura religiosa ni cuenta con “ningún sacerdote responsable en dicho lugar que oficie celebraciones litúrgicas allí”.

En el punto dos del citado documento el Obispado sostuvo: “como nos ha recordado el reciente documento del Vaticano ‘Fiducia Supplicans’; ‘el sacramento de matrimonio en la Iglesia Católica es la unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer’; en consecuencia, cuando no se celebra el sacramento del matrimonio, no se debe realizar ningún tipo de rito litúrgico que se confunda con dicha celebración”.

El comunicado del Obispado fue resuelto por el titular de la Diócesis, Monseñor Milton Tróccoli, ante las consultas presentadas por numerosos integrantes de la grey católica preocupados de los anuncios formulados en los últimos días acerca de que en la citada capilla se llevaría a cabo la boda del reconocido artista Carlos Perciavalle con su pareja, el comunicador Jimmy Castilhos.

Algunos medios informaron en las últimas semanas que el cura de la parroquia San Benito de Garzón, Nelson Durante, adelantó: “estoy contento y orgulloso de poder ofrecer este espacio, esta casa, que es la casa de Dios, donde llevamos diez años de la consagración de la capilla, que es capilla oficial de Uruguay reconocida por el Vaticano”.

Durante continuó. “Así que vamos a hacer todo para que sea el gran casamiento y el acontecimiento de 2024, en mundo donde no tiene que haber ni juzgamiento, ni nada. Si a esta altura de la humanidad, no se entiende que dos hombres o dos mujeres quieran casarse y no se le da esa unión, es que no evolucionamos. Así que encantadísimo. Esta no es mi casa, es la casa de Dios, yo soy nada más el que tengo las llaves”.

Aclaración

Sin embargo, el titular de la Diócesis Maldonado-Punta del Este-Lavalleja Rocha, Monseñor Milton Tróccoli, ordenó la elaboración del comunicado en el que se toma distancia del citado casamiento en la parroquia mencionada.

“El tema es que hace algunos días salió en algunos medios de comunicación que en esa capilla se iba a realizar un casamiento de dos personas del mismo sexo. De inmediato comenzaron a llegar consultas sobre el tema. Entonces nos vimos, como dice el comunicado, en la necesidad de como Diócesis de aclarar primero que esa capilla mencionada es propiedad de una persona particular que se encuentra en un campo privado. Esa capilla no es propiedad de la Diócesis”, explicó Tróccoli.

El obispo continuó: “Hay que recordar lo que dijo el último documento del Papa que el sacramento del matrimonio para la Iglesia Católica es la unión de un varón y de una mujer”.

“Si bien ahí se cita el último documento que emitió el Dicasterio de la Doctrina de la Fe que no habla del sacramento del matrimonio. Habla de las bendiciones que se puedan dar a lo que denomina parejas en situación irregular –como llama el documento- que son parejas de divorciados vueltos a casar o parejas del mismo sexo”, agregó.

“El tema es no confundir. Una cosa es dar una bendición que se da a todos. En mi caso puedo, al final de cada Misa, bendigo a todos los presentes. No pregunto, ni digo que esa bendición es solo para los que se confesaron en los últimos días o para los que están casados por la Iglesia. Es para todos. El documento es muy claro. No se debe confundir al sacramento del matrimonio con lo que había circulado en algunos medios”, precisó el jerarca eclesiástico. “El comunicado está dirigido a las parroquias y a las comunidades porque fueron los fieles que consultaron y los que estaban confundidos con este tema”, agregó. “Algunos creyentes me transmitieron su preocupación. En otros casos fueron los mismos párrocos que me plantearon la necesidad de aclarar esta situación. Por eso el comunicado del sábado”; señaló. “Esta es una Iglesia de puertas abiertas. Para todos. El documento del Dicasterio apunta en ese sentido”; agregó.

Tróccoli negó que tanto Perciavalle como su pareja hayan efectuado trámite alguno para realizar su boda en la capilla mencionada. “El documento del Dicasterion reafirma la posición de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio”, contestó el obispo.