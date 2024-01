Enero Cultural: música en vivo, teatro, cata de vino y exhibición de arte

Este fin de semana de enero, la agenda cultura se viene con fechas imperdibles: toques de música en vivo de altísimo nivel y sensibilidad, una fusión de arte plástico y cata de vino, estreno de cine y de teatro, y mucho más. Este verano, regalate un rato de arte, acá está el menú. ¡Elegí lo que más te guste!

Por Julieta Troielli (@azarero)

Otonello Trío con Malosetti & Durañona y El Trío Ventana en Pueblo Narakan

¿Buscás un lugar para salir a tomar algo por el puerto y escuchar buenos toques de música? Este viernes 12 de enero a las 22 hs se presentanMateo Ottonello Trío con Javier Malosetti y Agusto Durañona en Pueblo Narakan. Tres monstruos musicales, un show para deleitarse los oídos y volarse la cabeza. Le sigue el sábado 13 a las 22hs, otro trío celestial: el Trío Ventana con los exquisitos Nicolás y Martín Ibarburu y Hernán Peyrou. Música del Uruguay, música del corazón y las entrañas. Sensibilidad absoluta. Regalate alguno de estos dos shows, te lo vas a agradecer. Para ambos días, las entradas se consiguen por Red Tickets. Pueblo Narakan queda en Juan Díaz de Solís 676, Punta del Este. Reservas al Ig @pueblo.narakan o al 099285259.

Rada en Ferona Club Social

Este fin de semana hay una fecha imperdible en Ferona Club Social. Se trata del ciclo “Restaurant, vinilo y bar de copas”, pero la sorpresa es que este viernes 12 de enero, a las 20 hs estará el gran Ruben Rada compartiendo todo su universo musical entre velas, bosque y noche estrellada. El valor de las entradas se encuentra en el Instagram de Ferona Club Social. Ideal si querés pasar la noche con buena gastronomía y música exquisita. Albatros y Las Toninas, La Juanita.

Música en vivo en Serendipia

Este fin de semana hay música en vivo en Serendipia, un bello bar en el bosque de El Tesoro, en La Barra. El viernes 12 de enero tocan el Trío Faltó el Ruso y Marcel Benasus y los amigos de Roberto Carlos, el sábado 13 de enero toca Agustín Moratorio y el domingo 14, Corsu Jazz Music. Av. Juana de América entre Mario Arregui y Lauro Ayestarán.

La película de Roberto Polaco Goyeneche en Piriápolis

¿Te gusta el cine y el tango? Este plan es para vos. Este viernes 12 de enero a las 22:30 hs en Cine Miramar de Piriápolis será la Avant premiere exclusiva en Uruguay de “Las formas de la noche”, la película de Roberto Polaco Goyeneche.Un documental que reconstruye la vida de esta leyenda del tango a través de su propia voz. A las 22 habrá una recepción artística y cóctel. Entradas en boletería. Reservas al 097213439. Rbla. de los Argentinos 1124.

Patuco López & Nico Román y Agustina Leoni en La Curandería

Si querés arrancar el finde escuchando buena música y en un lugar especial, anótate estas dos fechas de “La Cura”. Este viernes 12 de enero a las 21 hs se presenta Patuco López & Nico Román y el sábado 13, a las 21hs, Agustina Leoni. Ambos traen sus bellas canciones para compartir. Te recomendamos conocer La Curandería, un restó-centro cultural donde el lema es “el arte cura, la comida sana”. Y ni que hablar del patio lleno de plantas con mesitas, ideal para las noches de calor. Román Guerra 638. T: (00598) 42 263121. IG: lacuranderia.uy

Wine & Painting & Rock & Roll en Pionero Santa Mónica

Si algo tiene Pionero es rock. Un gran galpón de chapa, fotos de íconos de la historia de la música, el rugido del mar de fondo, guitarras eléctricas que sacan chispas y un spot que muchos dirían que es el lejano oeste, pero no, es Santa Mónica y tiene su club cultural. Lugar para no perderse o justamente para perderse en las olas caóticas del rock ‘n roll y el arte. En esta oportunidad, la propuesta es una fusión entre pintura, vino y música, creada por Pilo Gomez & Emilio Fatuzzo. El evento convida con catas de vinos informales y llenas de arte, pintura, poesía, música y lirismo. La cita es el domingo 14 de enero a las 20:30 hs. Y como si esto fuera poco, estará exhibiendo su obra César Iarlori, un interesantísimo artista plástico montevideano radicado en Punta del Este. En sus últimas producciones, Iarlori desarrolla su fase comoescultor/constructor donde se focaliza en temas medioambientales y obras sustentables. Su obra, tanto en arquitectura como en arte, está conectada con la naturaleza, a través de la exploración de técnicas y materiales naturales y reciclados que marcan su camino. Este domingo no te pierdas este mega evento cultural en Pionero. Ruta 10 km 177.5, Santa Mónica. IG: pionerouy

Obra de Teatro “El Casamiento” en la Azotea de Haedo

Si andás con ganas de ver teatro, este sábado se presenta en la Azotea de Haedo “El casamiento” de Nikola Gógol, dirigida por Sebastián Barrios. Representada por la compañía teatral local “La Tarasca”, esta obra es una comedia breve que transcurre en un pequeño pueblo de Rusia y pone en el centro de la escena las divertidas desventuras de un solterón vocacional llamadoPodkolesín, quién con la complicidad de su amigo luchará por ser el elegido de la bella Ágataa. En la versión de “La Tarasca”, se plantea el tema del amor intergeneracional. El protagonista es un presentador de Circo, un solterón de 40 años que entiende que debe tomar decisiones en relación a su soltería y la posibilidad de ser padre; Ágata, la bella mujer que en la versión original todos los candidatos se disputan, es sustituida por una mujer adulta que se aleja de los estereotipos de belleza actual. Programado por la dirección de Cultura de la Intendencia. Es con entrada libre y gratuita. La función es las 20 hs en la hermosa Azotea de Haedo, Bulevar Artigas esq. La Azotea, Punta del Este.