Observaciones sobre nomenclatura local

El doctor Mario Scasso, dijo que ha observado muchas inexactitudes, omisiones y faltas ortográficas en carteles que denominan algunas calles y avenidas del departamento. Por ejemplo, la ausencia en los carteles de la avenida con el nombre del fundador de la ciudad de Maldonado de su primer nombre, José. José Joaquín de Viana.

Por otra parte, mencionó que en Punta del Este, el cartel de la Calle 13 ubicado en la esquina frente a la comisaría de la 10 ma. Seccional, dice: “Mariantes”. “El término apropiado es “Mareantes”, que debe estar referido al antiguo término castellano referido al oficio de navegar en el mar, no creo que el de provocar mareos”, sostuvo Scasso. Mareante (RAE): el que desempeña, ejerce o practica la técnica de navegación marítima. Sinónimo: navegante marinero.

“Si bien los planos de Punta del Este son de 1889 del ingeniero Francisco Surroca y sus calles están designadas por números, la nomenclatura de sus calles con nombres es de la primera mitad del S. XX. La cartelería debe tener un fin de señalización y determinante de direcciones, pero también didáctico. Este es un reclamo por este medio de corrección de la cartelería. Que no se diga que el personal de la repartición no sabe escribir”, pidió.