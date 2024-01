Recibimos y publicamos: de la Liga de José Ignacio

José Ignacio, 20 de enero de 2024

Estimados socios y vecinos.



Ante las diversas versiones relacionadas con la posición de la Liga con respecto a la construcción de un hotel

de campo en la zona costera frente a La Juanita queremos aclarar lo siguiente:

a. La Liga se ha reunido con el propietario del padrón, Diego Finkelstein, con la Comisión de Obras de la Junta departamental y con ediles representantes de los partidos políticos para escuchar los argumentos a favor y en contra del proyecto.

b. La Liga ha informado en todos estos encuentros que no tiene los medios ni la capacidad técnica para evaluar la conveniencia de este proyecto ante otras alternativas que podrían realizarse en el padrón en cuestión y que serían, según sus promotores, más desfavorables para la comunidad.

c. La Liga también ha expresado con claridad en todos esos encuentros que su postura es históricamente opuesta a cualquier excepción que el Poder Legislativo y-o Ejecutivo considere conveniente realizar, por más beneficiosa que esta pueda ser. Esta tradicional oposición es para evitar sentar precedentes que luego puedan repetirse de manera negativa para la comunidad. En este caso, la oposición es con especial énfasis por tratarse del cuidado de la zona costera.

d. La Liga no tiene la capacidad de aprobar o rechazar excepciones, esto le corresponde al poder del Estado. Sí, en cambio, es nuestra tarea levantar la voz en situaciones que amenazan el estilo de vida de la comunidad y, más aún, la preservación del medio ambiente. Esta firme manera de actuar nos ha generado situaciones conflictivas y muy costosas; en algunos casos hemos logrado nuestros objetivos y en otros no. Pero siempre nos ha quedado la satisfacción de haber representado con integridad y decisión la opinión y deseos de la Comunidad. No entendemos, entonces, la aparición de declaraciones que indican que la Liga apoya este proyecto, nada más lejos de la verdad. Por este motivo, estamos cursando pedidos de audiencia con la Intendencia de Maldonado, con el Municipio de Garzón y con el Ministerio de Ambiente para dejar clara, una vez más, nuestra posición de rechazo a todo tipo de excepción a la legislación vigente.

Saludamos a todos muy cordialmente.

Comisión Directiva de la Liga de Fomente de José Ignacio