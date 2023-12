Vecinos de Rincón del Indio se preocupan por esqueleto de edificio “que junta mugre y es usado como aguantadero”

“Cada vez que salimos nos gana un sentimiento de inseguridad porque nunca sabes quién te está mirando esperando no se qué”, explicó un vecino

“En la esquina de las calles Gabriela Mistral y Federico García Lorca del barrio Rincón del Indio de Punta del Este se encuentra el abandonado obrador de una propuesta inmobiliaria que, con el correr de los años, no solo no registra avance de obra alguna, sino que también acumula mugre y da una imagen de abandono que preocupa a los vecinos del lugar”. Este párrafo fue publicado en la edición del 28 de julio de 2021.

Pasaron dos años. La novedad es que de la mugre existente en el predio se suma la presencia de delincuentes que emplean el obrador como una suerte de aguantadero. Además, aseguran los vecinos, la presencia del abandonado edificio mal cuidado torna a la esquina en un lugar donde se suceden accidentes de tránsito, algunos de ellos muy graves.

“Pasaron años y todo sigue igual. Para peor, porque ahora hay gente que se mete en el edificio para hacer no se sabe qué cosa. Todo de noche, lo que genera un ambiente de inseguridad muy importante”, cuenta a Correo de Punta del Este Giancarlo Garavaglia, uno de los vecinos más antiguos del barrio.

Panorama desolador

Si bien es uruguayo Giancarlo reside en Italia desde hace muchísimos años y regresa para aprovechar los meses de verano. El panorama que se encuentra con el edificio abandonado es cada vez peor. “En el barrio sufrimos muchos robos, especialmente cuando termina la temporada de verano”, protesta. “En la esquina de Gabriela Mistral y García Lorca se registran muchísimos accidentes porque el edificio bloquea la visión de los conductores. En esa esquina hubo accidentes muy feos”, agrega. “Es una lástima lo que pasa en este barrio tan lindo. No podemos permitir ese esqueleto que junta mugre y además es usado como aguantadero. No se sabe lo que pasa ahí dentro. Nadie quiere meterse ahí porque da mucho miedo”, enfatizó. El edificio se encuentra abandonado hace muchísimos años y la obra quedó suspendida hace unos quince años por juicios cruzados entre las partes. Giancarlo destacó que hace cuatro años los vecinos radicaron una denuncia en la Subcomisaría de San Rafael. “El alcalde se puso de nuestro lado y limpió el basural que se había juntado en la esquina”, expresó. “Los vecinos cada vez que salimos nos gana un sentimiento de inseguridad porque nunca sabes quién te está mirando esperando no se qué. Por suerte los vecinos hemos creado una red de seguridad por whatsapp. La gente de la Subcomisaría de San Rafael nos cuida mucho y el patrullaje se nota. Sucede que aumenta la cantidad de personas desconocidas a meterse en ese edificio”; expresó.