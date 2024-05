Argentino Hotel: MINTUR pedirá la prescripción de los tributos adeudados a la IDM hasta 2013

El ministro de Turismo Eduardo Sanguinetti rechazó que la deuda por tributos y tasas municipales del Argentino Hotel de Piriápolis ascienda a 3.500.000 dólares y negó que para saldar esa deuda se entreguen activos del complejo a la Intendencia de Maldonado.

“Entendemos que son trascendidos de prensa que no tienen aseveración real de la situación en la que está hoy el Argentino Hotel. Dentro de esos trascendidos también se había dicho que para saldar la deuda iban a entregar parte del patrimonio, y eso tampoco es correcto. Solo quería hacer esa aclaración porque en ninguna de las propuestas está el desmembramiento o la venta”, dijo Sanguinetti durante su comparecencia a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

Sanguinetti estuvo acompañado por los principales jerarcas de la cartera a su cargo, entre ellos el director general Ignacio Curbelo quien adelantó en la misma sesión que el Ministerio de Turismo pedirá la prescripción de los tributos adeudados a la Intendencia de Maldonado generados antes del año 2013.

“Según lo que leí en la prensa, son US$ 3,5 millones, lo que me llamó la atención porque no es contribución inmobiliaria; es producto de tributos domiciliarios. Por lo que me dice, ese dato es equivocado”, dijo a los funcionarios del Mintur el presidente de la comisión, el representante nacional Adel Mirza.

Sorpresa

La respuesta a ese comentario la formuló el director general del Mintur, el abogado Ignacio Curbelo: “Quiero precisar algún concepto respecto a la deuda. El Ministerio de Turismo fue intimado por la Intendencia de Maldonado -ya les confirmo la fecha- por concepto de contribución inmobiliaria, por la suma aproximada de $ 73 millones, y la Cartera evacuó esa vista. (..) Solamente quiero precisar que el Ministerio nunca recibió ningún tipo de intimación por el monto que usted menciona. Lo hemos leído en la prensa, como ustedes, y nos ha sorprendido de igual manera. La única intimación que hemos recibido fue la que mencioné y por ese monto”.

Curbelo agregó: “Frente a eso, el Ministerio ha esgrimido tres defensas. En primer lugar, la prescripción, según lo establece el artículo 14 del Texto Ordenado de Tributos e Ingresos Departamentales, que dice: “El derecho al cobro de los tributos municipales prescribirá a los diez años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado […]”. O sea que para el Ministerio de Turismo cualquier tributo anterior al año 2013 ha prescripto y así lo ha esgrimido. En segundo término, este proceso tuvo una serie de instancias distintas porque hubo una venta de usufructo que implica el desmembramiento del dominio. Cuando eso sucede, los tributos le corresponden al usufructuario y no al Ministerio. Eso lo establece claramente el artículo 525 del Código Civil, que no voy a leer, pero está ahí. Posteriormente, y hasta la actualidad, el Ministerio tenía una concesión, pero se terminó ese usufructo y ahí tampoco corresponde el pago de tributos por la inmunidad de la que gozan los bienes del Estado; lo establece el artículo 463 de la Ley Nº 16.226 y también el artículo 506 del Texto Ordenado Departamental que mencionaba anteriormente. Reitero: esa cifra nunca nos ha sido intimada; el Ministerio de Turismo ha esgrimido sus defensas y por ahora no hay más actuación que esa. No ha habido ninguna actuación judicial a ese respecto”.

Argentino Hotel

Durante su comparecencia a la comisión legislativa los jerarcas del Mintur revelaron que están a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Cuentas respecto a la negociación con el concesionario del Argentino Hotel de Piriápolis.

“En este momento, los usufructuarios de la concesión realizaron una propuesta de modificación de las características del pliego. Nosotros, como Ministerio, en el entendido de que el Argentino Hotel es Piriápolis -como decía muy bien el presidente; si tenemos inconvenientes con ese hotel, tenemos un inconveniente muy grande con el balneario-, estamos viendo la posibilidad de ver cómo articulamos los distintos problemas que se generaron desde el momento mismo de la licitación en el año 2018”, explicó el ministro Sanguinetti.

“Si bien es cierto que la pandemia modificó la operativa y los plazos, también es cierto que desde el inicio de la actividad de la concesión, en el año 2018, hay inconvenientes con ese hotel porque el pliego licitatorio fue mal realizado y porque no se tomaron en consideración temas que se tenían que haber tomado en cuenta como, por ejemplo, lo que estamos hablando de las deudas tributarias. Esas modificaciones que planteó el usufructuario de la concesión están en el Tribunal de Cuentas sujetas a las resultancias del mismo. Entonces, de acuerdo al resultado que el Tribunal de Cuentas dictamine con respecto a la legalidad y a la posibilidad de la modificación de ese contrato, es lo que vamos a tomar en cuenta para ver qué tipo de acciones tomamos en el futuro, para ver si seguimos con esos planteos y, en el caso de que exista alguna ilegalidad, ver de qué otra forma solucionamos los problemas que se vienen arrastrando desde hace seis años. Por lo tanto, estamos a la espera de lo que informe el Tribunal de Cuentas”, agregó el jerarca.