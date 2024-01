Espectáculo aéreo en la Mansa se realizará con cuatrocientas aeronaves no tripuladas de muy pequeño porte

Un enjambre de cuatrocientas aeronaves no tripuladas de muy pequeño porte formará parte del espectáculo nocturno que se cumplirá el próximo 11 de enero sobre la bahía de Maldonado a cargo de la reconocida empresa Lumasky , líder global en este tipo de emprendimientos.

Tal como informó Correo de Punta del Este en su pasada edición, la presentación de la reconocida firma de entretenimiento se produce en el marco de la colaboración de la empresa Filgasur Sociedad Anónima, liderada por el desarrollista Sergio Grosskopf, con el evento benéfico “Cena de las Emociones” que tiene como objetivo recaudar fondos para concretar un Banco de Leche Materna. El citado acontecimiento se cumplirá en la misma noche del 11 de enero en el complejo “Fendi Chateau”

La presentación del espectáculo de drones apunta a sustituir los clásicos lanzamientos de fuegos artificiales por una propuesta “novedosa” y “ecológica”. El espectáculo se efectuará a partir de la puesta del sol de ese día y culminará a las 03:00 del día siguiente a la altura de la parada dieciséis de la rambla Claudio Williman, frente al complejo “Fendi Chateau”. Las cuatrocientas aeronaves no tripuladas, conocidas también como drones, son de muy pequeño porte, pesando cada una de ellos alrededor de 249 gramos. El despegue del enjambre se efectuará en la zona de playa en un área reservada de seiscientos metros cuadrados que deberá ser protegida por un vallado circundante y con custodia de personal de seguridad calificado.

El enjambre deberá realizar sus cuadros en un área de vuelo que tendrá un techo no superior a los trescientos metros de altura. Las pruebas y ensayos comenzarán a efectuarse a partir del próximo domingo en el mismo escenario fijado para el espectáculo del 11 al 12 de enero próximos.

Líder

La firma Lumasky tiene sede en los Emiratos Árabes Unidos y es líder global en este tipo de entretenimientos. Las ventajas del “Lumasky Drone Show” son varias: hasta quinientos drones en un solo show, una corta preparación de cuatro semanas, se trata de drones livianos que no necesitan ser registrados en la autoridad aeronáutica competente y con una experiencia de más de ciento cincuenta proyectos en todo el mundo.

El plan de trabajo para montar un espectáculo es cuatro semanas. “Un mes antes se lleva adelante un encuentro de trabajo sobre el proyecto, en esa conversación decidimos el lugar, el horario, la cantidad de drones, la coreografía, el concepto y otras condiciones”, explican los expertos. En un periodo de dos a tres semanas antes del espectáculo se concreta el diseño del show. “Creamos animación, coreografía, sincronizamos música y color y presentamos el show en 3D”, explican. Entre tres y cuatro días antes del espectáculo se produce el arribo de los técnicos y del equipo empleado para la presentación. Los dos últimos días se emplean para ejecutar pruebas y la puesta a punto con un ensayo completo.

Sincronizados

Un enjambre de drones es un gran grupo de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), o drones, que vuelan en conjunto como una entidad unificada y coordinada. Estos drones generalmente se comunican entre sí, sincronizan sus movimientos y pueden funcionar de forma autónoma para alcanzar objetivos específicos, como exhibiciones aéreas, vigilancia o tareas colaborativas. Los enjambres de drones varían en tamaño y se caracterizan por su capacidad de trabajar en conjunto para lograr una amplia variedad de tareas de forma eficiente y efectiva.



Tecnología detrás de los enjambres

Las tecnologías detrás de los enjambres de drones abarcan una diversa variedad de sistemas de hardware y software que aceptan varios tipos de UAVs que trabajan en armonía. Estos sistemas han sido desplegados en múltiples países y su uso ha aumentado significativamente en los recientes años. Muchos países, incluyendo España, usan nuevo objetivo de ciencia para que la gente pueda disfrutar la belleza de shows de drones.

Los enjambres de drones dependen de fuertes sistemas de comunicación que intercambian datos y comandos entre los drones individuales. Esta comunicación puede ocurrir a través de varios métodos, que incluyen radiofrecuencias, Wi-Fi y otros protocolos inalámbricos. Esta posibilidad de compartir información en tiempo real es vital para la coordinación de los movimientos y las acciones de los vehículos autónomos.

GPS y Navegación

Cada dispositivo aéreo dentro del enjambre utiliza GPS o sistemas de navegación satelital similar para marcar su ubicación y altitud precisas. Este concepto de navegación basada en satélites se ha convertido en la piedra angular para mantener la formación en el aire, permitiendo que los drones ejecuten tareas con una destacada precisión.

Sensores: Los drones tienen una variedad de sensores, que incluyen acelerómetros, giroscopios, magnetómetros y sensores de detección de obstáculos (p. ej. LiDAR o sensores ultrasónicos). Estos sensores proporcionan datos sobre la orientación del UAV, la velocidad y el entorno a su alrededor, permitiendo una navegación segura y precisa.

Computadora A Bordo: Poderosas computadoras a bordo, en el desarrollo innovador de la tecnología de enjambres de drones, procesan datos de diferentes sensores y ejecutan algoritmos que controlan las rutas de vuelo y las acciones de los dispositivos aéreos. Estas computadoras, al realizar sus tareas de forma autónoma, son responsables de mantener la formación, evitar colisiones y seguir patrones predefinidos u objetivos de las misiones.

Algoritmos del Enjambre: En el corazón de la tecnología de los enjambres de drones hay algoritmos avanzados. Estos algoritmos de avanzada, respaldados por amplias investigaciones, determinan cómo los drones deberían comportarse en el enjambre. Sus capacidades abarcan mantener formaciones específicas, adaptarse a condiciones cambiantes y alcanzar los objetivos de la misión de forma eficiente. Estos algoritmos del enjambre pueden estar centralizados (controlados por un solo dron o por una estación en tierra) o descentralizados, donde cada dispositivo aéreo se comunica con los drones cercanos para tomar decisiones en conjunto.

Redundancia y Mecanismos Contra Fallos: Para asegurar la seguridad y la confiabilidad, los enjambres de drones generalmente incorporan redundancia y mecanismos a prueba de fallos. Si un dron experimenta un problema técnico, el enjambre puede redistribuir las tareas o adaptarse para continuar la misión.

Procesamiento de Datos en Tiempo Real: Para asegurar la seguridad y la confiabilidad, los enjambres de drones generalmente incorporan redundancia y mecanismos a prueba de fallos. Estas medidas, un testamento de las meticulosas consideraciones de seguridad y privacidad, entran en juego si un UAV experimenta un problema técnico. Permiten que el enjambre redistribuya las tareas o se adapte para continuar la misión libre de problemas.

Gestión de la Energía: Es muy importante que haya sistemas eficientes de gestión de la energía para extender el tiempo de vuelo de los drones en el enjambre. Estos sistemas podrán incluir tecnología avanzada de baterías, algoritmos de gestión de la energía y la posibilidad de recarga o de cambiar la batería durante las operaciones.

Protocolos de Seguridad: La seguridad es una cuestión primordial y los enjambres de drones generalmente se programan con protocolos de seguridad para prevenir colisiones, evitar zonas sin vuelo y responder a emergencias.