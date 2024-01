Grupo inversor presentó al Poder Ejecutivo propuesta para construir un puerto de cruceros en la bahía de Maldonado

Un empresario uruguayo lidera el grupo de inversores que en el mes de diciembre pasado presentó en el Poder Ejecutivo una propuesta para construir un puerto para cruceros en una zona determinada de la bahía de Maldonado.

“Con el ministerio de Turismo coincidimos que la industria de los cruceros es muy importante para el país. El año pasado tuvimos una muy buena temporada y la actual será mejor. En Montevideo estamos pensando en ciento cincuenta escalas de cruceros y otras tantas en Punta del Este. Para que la industria de cruceros pueda crecer y consolidarse está claro que se necesita una terminal portuaria en el este, en el departamento de Maldonado”; sostuvo en las últimas horas Juan Curbelo, presidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Curbelo visitó en las últimas horas el puerto de Piriápolis, una de las tres terminales que pasaron desde la Dirección Nacional de Hidrografía a la ANP.

“Se analizaron distintas alternativas. En diciembre se presentó una iniciativa privada para la construcción de un nuevo puerto en una zona determinada de la bahía de Maldonado”, añadió Curbelo. “Sea en Piriápolis, sea en un par de lugares que se analizaron en la bahía de Maldonado, el departamento para seguir creciendo va a necesitar que se instale una terminal para que los cruceros puedan amarrar de forma segura. Y que los pasajeros puedan descender también en un muelle y no en medio de la bahía”, agregó.

Antecedentes

El régimen de iniciativa privada fue empleado para presentar la propuesta del empresario Giuseppe Cipriani para construir un hotel con casino privado y desarrollo inmobiliario en la manzana 815 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este.

Más atrás en el tiempo los multimillonarios y hermanos griegos Athanasios y Pangiotis Laskiridis, asociados con empresarios uruguayos, presentaron su propuesta de construir un puerto en Piedras del Chileno, más un desarrollo inmobiliario en su alrededor. La inversión rondaba entonces los 250:000.000 dólares, unos 393:000.000 dólares ajustados por la inflación de los Estados Unidos. El proyecto naufragó. Los griegos compraron el predio del ex hospital Marítimo y gracias al cambio de ordenanza votado para favorecer la propuesta, concretaron un megamillonario negocio por la revaluación del precio de la tierra.

Ley 17555

La propuesta apeló el régimen de iniciativa privada previsto en la ley 17.555 que habilita a las distintas reparticiones estatales a recibir propuestas relativas a actividades susceptibles de ser ejecutadas directamente por los organismos referidos o de ser concesionadas de acuerdo con las normas constitucionales y legales en vigencia, sea a impulso de parte o mediante invitación de oficio.

Este mecanismo prevé que el autor de la iniciativa, una vez disparado el proceso competitivo correspondiente, tenga como única compensación el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor al cinco por ciento ni mayor al veinte por ciento sobre el valor ofertado, que deberá ser precisado en el pliego de condiciones particulares de acuerdo con la complejidad de la iniciativa. Asimismo, el promotor de la iniciativa no deberá abonar los pliegos del procedimiento competitivo correspondiente. Si la oferta del promotor, considerando el beneficio respectivo, no resultara ganadora, el promotor podrá solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta en un plazo que no excederá el término original que se hubiere otorgado para el procedimiento competitivo previsto; G) si el promotor resolviese no presentarse al procedimiento competitivo, tendrá como única compensación el derecho al cobro de una compensación por única vez equivalente al costo efectivamente incurrido y comprobado en la etapa previa, conforme los criterios y máximos que establezca la reglamentación. La compensación referida será abonada por el adjudicatario en la forma que se establezca en el pliego de condiciones particulares. Artículo 20.- En el caso en que la iniciativa refiera a un bien o servicio con destino turístico, la presentación de la misma se realizará ante el Ministerio de Turismo o el Gobierno Departamental que corresponda. El receptor deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 19 de la presente ley, en forma conjunta con el organismo o institución propietaria del bien