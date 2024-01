Identificaron a la mujer cuyo cuerpo fue encontrado en vivienda incendiada

La policía confirmó que este martes se recibió el informe del laboratorio biológico de la Dirección Nacional de Policía Científica que identificó como Beatriz Magela Acosta Becerra, de 28 años, a la mujer que fue encontrada calcinada en un incendio ocurrido el viernes 12 en una vivienda de Maldonado Nuevo. La policía no descarta un homicidio y que el fuego se haya iniciado a propósito para ocultar el crimen.

El incendio comenzó a primera hora de la mañana del viernes en una casa ubicada en calle Agapito Parabera, cercana a la intersección con Camino de los Gauchos.

Al ingresar a la vivienda incendiada se encontró el cuerpo totalmente quemado de una persona a la que, en ese momento, no fue posible identificar. Según informó Punta News, vecinos de la vivienda señalaron que en ese lugar funcionaba una boca de venta de drogas.

Más tarde la policía confirmó que la fallecida era una mujer y que no se descartaba que su muerte fuera producto de un homicidio y no debido a las quemaduras generadas en el incendio que podría haber sido provocado para ocultar el crimen.