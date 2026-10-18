Liceo N°5 será designado oficialmente este lunes con el nombre de María Díaz de Guerra

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) celebrará este lunes 19 de octubre, a las 14:00 horas, la nominación oficial del Liceo N°5 de Maldonado con el nombre “María Díaz de Guerra”. La ceremonia se cumplirá en el centro educativo, ubicado en la avenida Lavalleja esquina Av. Antonio Lussich.

La propuesta para que el liceo llevara el nombre de la recordada “Maruja” fue efectuada por el equipo de dirección del centro, con el apoyo de la comunidad educativa y el colectivo social, así como con los informes favorables de las autoridades de ANEP.

El proyecto de ley

En noviembre de 2023, el entonces presidente Luis Lacalle Pou remitió un mensaje de proyecto de ley a la Asamblea General del Poder Legislativo para designar con el nombre “María Díaz de Guerra” al Liceo N°5 del departamento de Maldonado. El citado proyecto de ley contó con la actuación del ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo Da Silveira. La iniciativa recordó que la docente nació en la ciudad de Montevideo en 1923 y se mudó al departamento de Maldonado con su familia, donde vivió y trabajó por casi ocho décadas. Estudió Magisterio, profesión que ejerció en distintas escuelas del departamento, así como también Historia en la entonces reciente Facultad de Humanidades y Ciencias. En el año 1950 obtuvo una beca del Instituto de Estudios Hispánicos que cumplió en Madrid durante un año. De nuevo en Uruguay ingresó por concurso a Secundaria como profesora de Historia de enseñanza media, donde trabajó durante más de veinte años.

Desde el año 1984 formó parte del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay y del Instituto Histórico y Geográfico de Soriano. Fue creadora, fundadora y presidente honoraria del Centro de Documentación Departamental de Maldonado, para el que trabajó desde la década del 80 hasta su renuncia en el año 2006.Integrante de la Generación del 45, publicó tres libros de poesía: Desde antes de la infancia, Poemas del Tiempo y Poesía, con prólogo de Idea Vilariño.Quién fue María Díaz de Guerra

La historiadora local

En su labor como historiadora hizo grandes aportes sobre hechos del departamento de Maldonado, así como también valiosas y serias investigaciones que fueron publicadas en diarios, revistas y en libros de su autoría, entre los que se destacan:

• Diccionario Biográfico de la ciudad de Maldonado 1755-1900 (1974)

• Documentación relativa a esclavos en el Departamento de Maldonado. Siglos XVIII y XIX (1983)

• Historia del periodismo en Maldonado (1984)

• Historia de Maldonado (1988, en dos tomos que fueron posteriormente reeditados en 2008)

• Maldonado crea su primera biblioteca pública: año 1879 (1990)

• Historia de la atención de la salud en Maldonado: 1775-1991 (1992)

• Toponimia del Departamento de Maldonado (1999)

• Las ocho manzanas: alrededor de la plaza de la ciudad de Maldonado (2005)

En el año 2012 un importante archivo personal, con registros administrativos de la ciudad de Maldonado, investigaciones y publicaciones entre otros documentos, fue adquirido por la Universidad de Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).Falleció el 31 de agosto de 2020. En el año 2021 se fundó el “Instituto María Díaz de Guerra” como una propuesta dirigida a continuar el legado de la historiadora y poeta. En 2022 la sala principal del Centro de Documentación Histórico Departamental fue asignada con su nombre.