Junta Departamental reconoció la labor de la Policía de Maldonado por su trabajo en seguridad pública

La Junta Departamental de Maldonado reconoció el martes 13 de octubre al Jefe de Policía, Comisario General (R) Víctor María Trezza, y a los integrantes de su comando —el Subjefe de Policía, Comisario General Jorge Guerra, y el Coordinador Ejecutivo, Comisario Mayor Mauricio Sánchez— por la labor desarrollada en materia de seguridad pública en el departamento.

El Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, participó de la ceremonia junto al Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, y el Intendente de Maldonado, Miguel Abella.

La distinción fue promovida por la Edila del Frente Amplio Adriana Costa y aprobada por unanimidad de los 31 ediles que integran el legislativo departamental.

La ceremonia fue presidida por el Presidente de la Junta, Osvaldo Matteu, y contó con la presencia de representantes nacionales, autoridades nacionales y departamentales.

Durante su intervención, la Edila Adriana Costa señaló que la distinción busca poner en valor el trabajo cotidiano de la Policía y los resultados alcanzados en el departamento. Destacó que la seguridad pública es una condición necesaria para la convivencia, la tranquilidad de las familias y el desarrollo de la sociedad, y enmarcó la labor de la Jefatura en la implementación territorial del Plan Nacional de Seguridad Pública impulsado por el Ministerio del Interior. Agregó que el reconocimiento trasciende las cifras y los resultados anuales, ya que también comprende el esfuerzo, la responsabilidad y la vocación de servicio de quienes desempeñan distintas funciones dentro de la institución.

Números

Entre los datos presentados, Costa destacó la reducción de los principales indicadores de criminalidad en Maldonado durante 2026, en comparación con el mismo período de 2025. Las rapiñas disminuyeron un 47 %, las lesiones graves registraron una reducción del 16 % y los hurtos presentaron una baja general del 2 % en lo que va del año.

En materia de combate al narcotráfico, los procedimientos permitieron desarticular 52 puntos de venta de drogas y alcanzar 108 formalizaciones o condenas por delitos vinculados con esta actividad. También se incautaron más de 74 kilos de cocaína, más de 21 kilos de marihuana, 357 pastillas de éxtasis, cristales, tussi y plantas de cannabis. A estos resultados se suman 168 armas de fuego incautadas en procedimientos vinculados con delitos y 21 vehículos relacionados con el narcotráfico, además de dinero en moneda nacional y extranjera. Como balance general de la actividad operativa, informó que más de 1.400 personas fueron detenidas y 778 resultaron formalizadas o condenadas en lo que va del año.

Asimismo, destacó el despliegue preventivo y los controles de identificación de personas, el trabajo de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas a través de las Escuelas Ciudadanas, y el avance en infraestructura con la creación de nuevas dependencias y la reorganización de jurisdicciones.

El Edil del Partido Nacional Fernando Perdomo resaltó la actitud, la responsabilidad y la profesionalidad de los funcionarios policiales. Sostuvo que la labor cotidiana de la institución, desde el Jefe de Policía hasta el último efectivo, refleja el compromiso con el uniforme, el honor y el deber. En nombre de la población de Maldonado, agradeció el trabajo realizado y alentó a mantener esa vocación de servicio.

Por su parte, el Edil nacionalista Pablo Echegaray señaló que el reconocimiento fue aprobado por todas las fuerzas políticas con representación en la Junta Departamental. Destacó que los policías salen diariamente a proteger a la población dejando a sus familias para cumplir con su función, y expresó que el homenaje comprende al Jefe de Policía Víctor Trezza, al Subjefe Jorge Guerra, al Coordinador Ejecutivo Mauricio Sánchez y a todos los efectivos del departamento.

El Edil del Partido Colorado Eduardo Elinger puso el foco en la dimensión humana del Jefe de Policía y en su capacidad de conducción. Destacó su conocimiento del departamento, su cercanía con la comunidad y el trabajo realizado en un territorio que enfrenta desafíos particulares por su crecimiento y su condición de destino turístico. Felicitó a Trezza y, a través de él, a los funcionarios que trabajan diariamente para mejorar las condiciones de seguridad de la población.

Agradecimiento

El Jefe de Policía de Maldonado, Comisario General (R) Víctor Trezza, agradeció a la Junta Departamental por el reconocimiento y destacó la oportunidad de dar visibilidad al trabajo que los funcionarios policiales realizan diariamente, muchas veces de forma silenciosa. “Es importantísimo, porque se habló de confianza, de capacidad, de servicio y de responsabilidad. Eso es lo que tenemos en el día a día. Haya frío, haya calor, salimos a afrontar las consecuencias y las distintas situaciones de convivencia que se presentan”, expresó, y agregó que “la vocación de servicio va intacta en este uniforme”.

Trezza señaló que la Jefatura ha procurado cumplir con los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública, con especial énfasis en la protección de la vida y la intervención ante situaciones de violencia. Destacó el trabajo realizado para enfrentar a las organizaciones criminales del departamento y debilitar sus estructuras, mediante la incautación de vehículos, dinero, armas y municiones. Mencionó la incautación de más de 200 armas en distintos procedimientos y una importante cantidad de municiones, aunque aclaró que los resultados alcanzados no significan que el problema esté resuelto: “¿Se terminó el narcotráfico? No. Tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir escuchando al vecino”.

El jerarca remarcó que la respuesta policial debe contemplar las necesidades que expresa la ciudadanía, incluso cuando los indicadores generales muestran una evolución favorable. Como ejemplo mencionó las intervenciones realizadas a partir de planteos de empresarios y vecinos de Punta del Este. Destacó el fortalecimiento de la Policía Comunitaria, a través de reuniones con vecinos y acciones dirigidas a atender a las personas más vulnerables, así como el trabajo preventivo desarrollado en centros educativos, con actividades orientadas a informar y sensibilizar sobre distintas modalidades delictivas, entre ellas las estafas y los delitos informáticos. En materia de prevención y disuasión, resaltó los operativos de intervención y los controles de identificación de personas, que superaron las 150.000 actuaciones en el período considerado.

En relación con los homicidios, Trezza informó que, desde el inicio de su gestión, se registró una reducción cercana al 41 %. Asimismo, indicó que los 14 homicidios contabilizados en lo que va del año estaban aclarados. Señaló que, ante cada hecho, la responsabilidad institucional consiste en trabajar para esclarecer lo sucedido, brindar respuestas a las familias y procurar que se haga justicia.

Por otra parte, destacó la capacitación permanente de los funcionarios policiales, no solamente en prácticas de tiro y defensa, sino también en reanimación y atención de emergencias. Explicó que los policías suelen ser los primeros en llegar ante situaciones críticas y que contar con preparación adecuada puede resultar determinante para salvar vidas. Valoró la coordinación con los servicios de emergencia y recordó, como ejemplo, la intervención de policías que se arrojaron al arroyo Puta Negra, en condiciones de frío, para intentar salvar a una joven que se encontraba en peligro. Los funcionarios sufrieron hipotermia y estuvieron cerca de perder la vida durante el rescate. Trezza también puso énfasis en la importancia de atender la salud mental de los policías y prevenir las consecuencias del estrés, el cansancio y el agotamiento, y mencionó los talleres e instancias de apoyo que se han desarrollado para contribuir a su bienestar.

En materia de infraestructura, explicó que al comienzo de su gestión se elaboró un plan estratégico para reorganizar la presencia policial en el departamento e identificar aquellos puntos donde era necesario reforzar los servicios. Destacó la concreción de la dependencia policial de San Rafael, una zona que por el crecimiento de sus emprendimientos y actividades económicas requería una atención más cercana. También se refirió a las obras y proyectos destinados a fortalecer la presencia policial en el barrio Hipódromo, La Capuera y el balneario Buenos Aires, entre otros puntos del departamento. Mencionó el apoyo recibido de empresarios y otros actores de la sociedad, así como la futura instalación de una base regional de Policía Científica, que permitirá mejorar las capacidades de análisis de los indicios recogidos en las escenas de los hechos.

Señaló que la videovigilancia y la Policía Científica constituyen dos pilares fundamentales para el esclarecimiento de los delitos.

El Jefe de Policía también se refirió a los desafíos vinculados con la convivencia y la movilidad en el departamento, y destacó el trabajo coordinado con los organismos competentes para enfrentar conductas riesgosas, como las picadas ilegales. Otro de los aspectos que destacó fue la reestructuración de los servicios policiales y la implementación de una gestión orientada a la calidad. A este respecto, sostuvo que la atención al ciudadano debe ser personalizada, profesional y enfocada en la resolución de los problemas: “El vecino tiene que ir a una unidad policial y salir con una solución, aunque no sea definitiva del problema, pero no salir con dos problemas”.

En el cierre de su intervención, destacó que los resultados de la gestión no dependen exclusivamente de quienes realizan tareas operativas, sino también de los funcionarios que cumplen labores administrativas, de mantenimiento de infraestructura y de gestión de los distintos servicios que permiten el funcionamiento de la institución. Señaló que cada integrante contribuye desde su responsabilidad al cumplimiento de la misión policial y que todos forman parte del trabajo colectivo. Finalmente, Trezza agradeció a las autoridades y a los integrantes de la Junta Departamental por la distinción recibida.