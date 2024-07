Miguel Abella ganó la interna de TodosxMaldonado

El actual director de Recursos Humanos de la Intendencia de Maldonado logró una gran cantidad de votos en las elecciones internas celebradas este domingo y ya se prepara para enfrentar la carrera hacia mayo de 2025.

Poco después de conocerse los resultados, Abella mantuvo una entrevista con la emisora FM Gente, en la que se mostró visiblemente satisfecho por el apoyo recibido y expresó su gratitud hacia las agrupaciones que hicieron posible este resultado. “Contento y con ganas de agradecer. Mucha gente pensó que no se podía lograr”.

En cuanto al futuro político inmediato, Abella enfatizó que este resultado marca el cierre de una etapa y el comienzo de otra, que será crucial de cara a las elecciones de mayo de 2025.

“Yo no he cambiado nada de lo que he dicho en los últimos meses, hay que esperar lo que dice la convención”, agregó Abella, señalando la importancia de respetar los procesos internos del partido. El candidato también mencionó haber mantenido conversaciones con el actual intendente Enrique Antía, a quien agradeció por su apoyo y colaboración durante este proceso. Asimismo, reconoció la llamada de felicitación de Rodrigo Blas, referente de Unión y Cambio.

Fuente: FM Gente