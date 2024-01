Vecinos de la rambla de la Brava se quejan de ruidos molestos causados por fiestas en parador de la parada 8

Los vecinos de los barrios Aidy Grill y San Rafael frentistas a la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este continuaron en las últimas quejándose de los ruidos molestos causados por la movida musical del parador municipal “Papa Charlie”, ubicado en la parada 8, llamado actualmente Roll and Rock.

Daniel Artagaveytia es un visitante argentino que optó por alquilar un apartamento de la torre Le Parc 1 del fraccionamiento Lobos.

“Uno no entiende como técnicamente pueden habilitar este boliche cuando es un parador. Cuando pensamos que debe tener una actividad de día en la zona de playa nos encontramos con un club nocturno. Día por medio arrancan con música a todo volumen más o menos a las diez de la noche. Y no terminan hasta las seis de la mañana. Desde entonces para todos los que vivimos enfrente a este parador nos es imposible dormir”, denunció.

“Con mi señora vinimos a descansar a Punta del Este. Llegamos en los últimos días de diciembre y pretendemos quedarnos dos semanas más alquilando un apartamento de la Torre Le Parc 1. Sin embargo, en lugar de descansar nos encontramos con el escándalo provocado por la movida musical del parador que hay enfrente. Hay momentos que tenemos que irnos al fondo del apartamento para poder aguantar. Es imposible. No hay manera de escapar”, explicó Artagaveytía a Correo de Punta del Este.

“Es un parador. No es un boliche. Pero funciona como un club nocturno. Si esto sigue así no vamos a volver a alquilar en este edificio porque no podemos dormir. Hay otros inquilinos como nosotros por esta misma situación”, enfatizó.

“Los vidrios del apartamento no pararon de vibrar durante toda la madrugada. Siguieron así hasta las 06:30. No sé a quién se le ocurre esto”, agregó.

Molestos

Esta denuncia se suma a la de otros vecinos del lugar que residen entre las paradas 6 y 10 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este. En una nota remitida a este medio, publicada en la edición de la víspera, los firmantes aseguran que el ruido hace imposible dormir.

“Estamos MUY preocupados por el altísimo volumen de la música, sirenas y otros sonidos con altísimos decibeles que emanan de ese establecimiento todas las tardes/noches y hasta pasado el amanecer”, sostuvo la nota.

“Somos muchísimas familias (incluyendo niños, bebés y abuelos) que desde el 27/12/23 NO PODEMOS DORMIR por las fiestas que se hacen todos los días hasta pasadas las 6:30 AM. No solo se sienten en nuestras viviendas los altísimos SONIDOS sino también las molestas VIBRACIONES que hacen temblar pisos y ventanas”, agregó.

“Comprenderán las autoridades que no sólo se está molestando y perjudicando a las familias que eligen Punta del Este para sus vacaciones, sino también a las miles de familias vecinas que apostamos a este país y a esta ciudad como lugar de residencia permanente. Como conocen las autoridades, esas familias hicimos y hacemos grandes inversiones de tiempo, dinero y energías, en acompañamiento de las políticas que Uruguay tanto promueve para atraer nuevos residentes. Muchos de los integrantes de esas familias no estamos de vacaciones sino que necesitamos TRABAJAR para poder seguir acompañando, invirtiendo y apostando a este país como lo venimos haciendo. Sin dormir no podemos hacerlo.

Nos sentimos descuidados, desatendidos y frustrados. Vemos que en las redes del parador anuncian fiestas para todos estos días venideros. ROGAMOS por favor se tomen cartas en el asunto”; finaliza la nota.