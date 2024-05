Blás pidió al intendente que “aplique la normativa” y se retire la cartelería política de lugares no autorizados

“Se está avasallando a la población y es contraproducente”, pero lo más importante no es su opinión sobre el tema, “sino que lo que se está haciendo no es legal”, dijo el pre candidato

En una carta dirigida al intendente de Maldonado, Rodrigo Blás planteó su preocupación por la proliferación de cartelería en espacios públicos por fuera de la norma. “Todos queremos hacer publicidad, pero no podemos avanzar sobre la ley, sobre las señales de tránsito o quitar visual”, señala un comunicado del pre candidato nacionalista. Recordó que en su momento presentó un proyecto, que no tuvo andamiento, por el que se prohibía la cartelería incluso en las columnas, único espacio público donde actualmente está permitido.

Pero “dada la proliferación de carteles y los lugares donde son colocados”, solicita a Antía que aplique la normativa vigente y solicite el retiro y, de no cumplirse, que la IDM los quite.

Criterios

“Creo que hay que tomar las cosas con otra calma; hay una ley vigente y carteles en espacios públicos, en retiros o en terrenos municipales, no es una forma correcta de hacer las cosas”, explicó Blás.

Hace un par de años, el intendente Antía modificó la publicidad visual en el departamento y con la cartelería política se debería aplicar el mismo criterio, sostuvo Blás. En la fundamentación del proyecto presentado tiempo atrás el pre candidato alegaba razones de estética y limpieza de la ciudad, además de madurez política y preservación del patrimonio, entre otras razones.

“Se está avasallando a la población y es contraproducente”, señaló, pero recalcó que lo más importante no es su opinión sobre el tema, sino que lo que se está haciendo no es legal.