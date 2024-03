Copa Nacional de Selecciones del Interior: Maldonado se fue con la frente en alto

Se disputó en la nochecita del domingo 17 el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la 20° Copa Nacional de Selecciones del Interior entre Maldonado Liga Mayor y Soriano Capital; la victoria correspondió a Maldonado por 4-0, pero no alcanzó ya que en el partido de ida los mercenarios habían ganado 6-0

Rodrigo “Chino” Fernández

UNA ESPERANZA BLANCA

Llegando casi la hora del comienzo del partido, se notaba un ambiente de tranquilidad en el estadio Álvaro Pérez del club Libertad, parecía que no íbamos a tener mucho público en las tribunas, pero el simpatizante de la selección no defraudó y empezando el partido fueron llegando en gran número al escenario deportivo para seguir de cerca el intento de remontada de la “Blanca”. Era difícil pero no imposible, Maldonado salió a la cancha con una postura ofensiva desde el comienzo del encuentro y a su vez Soriano Capital también tuvo una postura ofensiva que sorprendió a todos cuando el sol se alejaba en la cuidad carolina. De todos modos, fue Facundo Suárez el que tuvo la primera chance y su remate se fue por encima del travesaño, era un aviso.

El objetivo era concretar temprano y se logró a los 5 minutos cuando Facundo Suárez desbordó por la derecha del ataque de los locales, su pase al medio fue conectado por Rodrigo Pérez, el “Rolo” la cambió de palo y dejó sin asunto al portero Bacciarini para gritarlo fuerte, un gol importante que pudo liberar tensiones.

SE EMPAREJA EL ENCUENTRO

Soriano sabía perfectamente que contaba con un margen amplio de goles a su favor, pero además de eso, sabiendo que si anotaba un gol liquidaba todo, jugaba ordenadamente en lo táctico y esperaba agazapado para dar el zarpazo. Mientras tanto Maldonado Liga Mayor intentaba conectar en campo ofensivo, Rodrigo Tabárez y Maximiliano Machado armando juego, Agustín Giosa pivoteando y descargando a los que intentaban trepar por afuera como Suárez y Dalmao, por derecha e izquierda respectivamente, Maldonado tenía la globa pero no inquietaba. Hay un par de jugadas importantes, primero se salva Maldonado cuando en un ataque aislado del equipo visitante el balón es cedido al volante por derecha Bruno Bauhoffer que tiene dos chances de conectar el gol y en ambas oportunidades es Marcos Nieves quien detiene el esférico quedándose con el mismo y cuando la sacaba en la línea de gol el defensor Sergio Montero, de excelente partido, se salvaba Maldonado.

En la 2da jugada de peligro esta vez se salva el arco de Bacciarini tras un fuerte remate del volante Rodrigo Tabárez que hizo impacto en el travesaño cuando el portero ya estaba totalmente vencido, el caño evitó el gol y por unos segundos quedó vibrando mientras se apagaban las gargantas de todos los hinchas que en la tribuna lamentaban tan poca fortuna.

UN GOL QUE DA ILUSIÓN

En el final del primer tiempo Maldonado Liga Mayor lo tuvo y lo concretó, Rodrigo Pérez logró desbordar por izquierda y la manda por rastrero al corazón del área y Giosa arremetiendo la puso a las redes con mucho ímpetu, era el 2-0 y a pesar de que faltaba mucho por remontar fue gritado con mucha intensidad. Se iba el primer tiempo con la sensación de que Maldonado era más y la parte física podría ser un factor a su favor, pero no tenía que descuidar su retaguardia porque los contragolpes podían ser mortales.

COMIENZAN A CORRER LOS MINUTOS

No era nada sencillo poder controlar el partido para Maldonado, el DT Javier Pérez mandó a la cancha a 3 jugadores ofensivos titulares que esperaban en el banco como son Walter Domínguez, Ángel Fernández y Zahir Tabarez que dieron un mayor peso ofensivo a los ataques del visitante, pero a pesar de esto Maldonado tuvo mejores aproximaciones que no podía terminar, daba la sensación que los nervios empezaban a “jugar” su partido. Cuando ya empezaba a reinar el descontrol de los ataques locatarios hay un tiro libre muy peligroso a favor de Maldonado Liga Mayor, el encargado de ejecutar ese balón fue el zurdo Leandro “Chino” Dalmao, quien le dio una rosca perfecta para hacer estéril el vuelo del golero Pablo Bacciarini y así, cuando corrían 12 minutos poner las cosas 3-0, todos nos preguntábamos ¿Habrá tiempo?

SE TERMINA LA ESPERANZA

Fueron ocurriendo jugadas inconsistentes a favor de Maldonado, la falta de tranquilidad necesaria hizo que todo se fuera diluyendo y poco a poco la historia comenzaba a decantarse para el lado de un Soriano Capital muy práctico e inteligente. Se iba el partido y la clasificación a las Semifinales se le iba a Maldonado como agua entre las manos. En el final del partido y a modo de premio por tanto esfuerzo, el capitán Santiago Pérez logra el buscado 4-0, un gol que simboliza la lucha y la tenacidad de este jugador que simbolizó a todo el equipo cerrando una campaña que va a quedar grabada a fuego en la Historia de nuestra selección, un equipo que logró ser Campeón del ESTE después de mucho tiempo, un equipo que nos representó con enorme calidad y del cual todos nos sentimos orgullosos.

Gracias a cada jugador, a cada miembro del cuerpo técnico, a los dirigentes que apostaron de nuevo por este equipo y a todos los hinchas que partido a partido siguieron de cerca el recorrido de la Blanca. Considero que es un paso enorme para continuar construyendo sueños detrás de este grupo de jóvenes talentosos que crecen en experiencia y calidad, siempre para adelante. Fuerza Maldonado que hay mucha buena madera en la cual trabajar.

DETALLES

LIGA MAYOR DE MALDONADO 4

SORIANO 0 (0-6)

Estadio Álvaro Pérez

Árbitros de Treinta y Tres Jonhy Cidades, Galo Rivero, Héctor Sobrera. Cuarto árbitro de Cerro Largo Maicol Borges

LIGA MAYOR DE MALDONADO (4): Marcos Nieves, Sergio Montero, Bruno Pintos, Santiago Pérez, Braian Bouza (Valentín López), Maximiliano Machado (Brahian Correa), Rodrigo Pérez, Rodrigo Tabarez(Gonzalo Herrera), Facundo Suarez (Cristian Patrón), Agustín Giosa(Guillermo Sturzenegger), Leandro Dalmao. DT Gabriel Alcoba

SORIANO (0): Pablo Bacciarini, Nicolás Brun, Bernardo Martínez (Alan Batto), Agustín González (Walter Domínguez), Fabricio Mirandette, Enzo Cardozo, Claudio Lemos, Esteban Santana, Bruno Bauhoffer (Ángel Fernández), Marcelo Rodríguez (Zair Tabarez) , Carlos Larralde (Mario González). DT Javier Pérez. Goles 5 Rodrigo Pérez, 41 Agustín Giosa, 57 Leandro Dalmao, 90+6 Santiago Pérez (Liga Mayor de Maldonado)