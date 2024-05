El Estadio Domingo Burgueño Miguel lleva su nombre en la ex Tribuna Norte, recordando así su invaluable contribución al fútbol local y nacional

Hace poco más de un año, en estas mismas páginas, se informaba sobre el homenaje realizado por la Intendencia de Maldonado a Dagoberto “El Nene”Fontes, ex jugador de la selección uruguaya y oriundo de Maldonado que cumplía 80 años. Este sábado 4 de mayo, el ex futbolista falleció en su casa de la capital departamental. Fue jugador de Central Molino, Atlético Fernandino y participó en la Selección Maldonado. En 1963 pasó a formar parte del Club Nacional de Fútbol y entre el ’65 y ’71 jugó en Defensor. Defendió a la Selección Uruguaya en el Mundial de México ’70 y enfrentó al Brasil, enfrentándose en la cancha con Pelé. Posteriormente jugó en el fútbol azteca, en Puebla, entre 1972 y 1975 y del ’76 al final de su carrera lo hizo en Tigres. Tras su retiro dirigió a varios equipos mexicanos. Años después regresó a su Maldonado natal, donde fue director técnico de Atlético Fernandino, Selecciones de Maldonado y del Club Deportivo en el fútbol infantil y en las divisiones juveniles, convirtiéndose en un referente en la educación de muchos niños. El Estadio Domingo Burgueño Miguel lleva su nombre en la ex Tribuna Norte, recordando así la contribución invaluable de Dagoberto Fontes al fútbol local y nacional.