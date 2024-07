Diputado Cal sobre proyecto de ciberdelito: “los señores senadores que tienen que votar este proyecto no van a laburar”

El diputado Sebastián Cal se refirió al proyecto sobre ciberdelitos que presentó en el año 2021 y que es un tema que no está siendo prioridad para ningún partido político. “Me ha tocado cargar solo con el tema de la ciberdelincuencia durante todos estos años en el Parlamento. Los señores senadores de la Comisión de Innovación, Investigación y Ciencia Tecnológica que tienen que votar este proyecto no van a laburar y por eso no lo están votando”, afirmó Cal en una entrevista brindada a la emisora FM Gente.

Asimismo, remarcó que “si no se apura el tema” el proyecto no va a poder ser aprobado” y subrayó que existen diversos tipos de ciberdelitos como ser los económicos o sexuales mediante los que “se puede robar fotos íntimas a una persona y esa persona después se termina suicidando”.

Entre las principales iniciativas dentro del proyecto, se encuentra el poder tipificar lo que hoy en día no se considera como tal. “Si yo hoy entro a la radio y rompo una computadora es delito, pero no lo es si a través de una red WiFi les vacío todos los datos y después los extorsiono”.

Contraseñas y registro

Otro de los objetivos radica en poder realizar una campaña nacional de concientización y educación hacia la población. “No se puede tener la misma contraseña en todos lados: cuenta bancaria, email, redes sociales; además hay que tener cuidado con la información que se sube a las redes sociales. Algo como una foto en donde se vea el auto, la matricula, la dirección de mi casa ya alcanza para darle los datos necesarios a los delincuentes para vulnerar una cuenta bancaria o lo que sea”.

Asimismo, se busca dar la posibilidad a los bancos de que puedan frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central.

Finalmente, se propone generar un registro nacional de ciberdelincuentes ya que “hay muchas mulas de dinero”. “Son personas que han llegado en situación de vulnerabilidad propio de la migración que nuestro país ha empezado a tener”.

Fuente: FM Gente