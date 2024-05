La sub comisaría de San Rafael recibió este martes una moto marca Zanella modelo ZR 200 CC, de color negro que fue donada por la Asociación Amigos Parque Golf. En la entrega estuvieron presentes la comisario mayor Cristina Techera, Jefa de Zona Operacional II, el comisario Miguel Martin, encargado de Seccional 10ma, y el sub comisario Cristian Concepción encargado de la Sub Comisaría beneficiada.