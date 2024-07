Falleció Henry Mullins

El comunicador Henry Mullins murió en las últimas horas en Punta del Este, donde vivía y trabajaba en la emisora Aspen FM. Tenía 68 años y una extensa carrera en varias emisoras y boliches. Mullins fue encontrado en su apartamento de de la avenida Gorlero, donde residía desde hacía varios años informó la colega Laura do Carmo en su cuenta de X. Estaba encargado de la programación de la 105.3FM. Su voz fue inconfundible en el dial uruguayo, como presentador de oldies y clásicos de todos los tiempos. La causa de la muerte habría sido paro cardiorespiratorio.

Carrera

Henry Mullins comenzó a trabajar de muy joven como DJ en fiestas de colegio, hasta que empezó a pasar música en el boliche Zum Zum, que funcionaba en la rambla del Buceo, en el edificio donde hoy está la radio Océano. “Allí tuve un gran éxito y me trasladaron al Castillo de Lancelot. Y de ahí me fui a la discoteca El Pacha de Punta del Este, donde hice tres temporadas, una de ellas junto a Daniel Branáa”, recordó en una entrevista con el diario capitalino El País en 2021. Dueño de una voz inolvidable su tono fue un clásico del dial musical uruguayo. Gran amante de los clásicos y oldies solía contar anécdotas vinculadas a las canciones. También fue locutor comercial de varias campañas publicitarias en los ’80 y ’90.

Trabajó en las emisoras Independencia, Sarandí, Azul y más recientemente, en Oldies FM y Metropólis. Fue DJ de centenares de fiestas, en especial durante las noches de 24 de agosto.

Lancelot, New York New York, Ton Ton y Frida fueron los principales boliches montevideanos cuyas noches musicalizó.

Fuente: El País