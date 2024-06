Fiscalía que investiga muerte de pareja de abogados no tiene elementos para calificarlas de homicidios

Los doctores Mario Sergio Cabrera Díaz y Ana Mercedes Nieto Rodríguez fallecieron el sábado 15, por la tarde, en un incendio que se desató en una casa en la zona rural de Garzón a la que acudieron a pasar el fin de semana. Los bomberos que acudieron en respuesta al llamado encontraron sus cuerpos calcinados en una habitación tipo living comedor. Desde que surgió la información primaria del incendio con las fatales consecuencias, se explicó que no había signos de violencia que hicieran presumir la participación de terceras personas en la muerte de la pareja.

Este martes, a través de su vocero, la Fiscalía General de la Nación, aclaró que la titular de la fiscalía de 2° turno de Maldonado, Dra. Ana Roses, no tiene elementos para calificar la muerte de Cabrera y Nieto como homicidios. También se puntualizó que sus fallecimientos se continúan investigando “como se hace con cualquier muerte dudosa” y que esperan los resultados de muestras que se tomaron en la autopsia y fueron enviadas al ITF para pericias.

Roses tiene a cargo la investigación del caso y, ante las consultas por una posible muerte ocasionada por terceros, puntualizó lo que se venía manejando desde que sucedió el incendio: que los cuerpos no presentaban signos de violencia y por tanto no hay elementos, por ahora, que hagan calificar el fallecimiento de los profesionales como homicidios.

Hipótesis

Asimismo, la causa no tiene la carátula de “muerte dudosa”, sino que se investiga “como toda muerte dudosa” lo que significa que se siguen los caminos habituales de cuando una persona fallece y no están definidas las causas de la muerte. El sábado, cuando se generó el incendio, desde bomberos habían explicado que había dos teorías que podrían explicar el origen del fuego y el desenlace fatal. Una indicaba que podría haber sido una estufa a leña, que continuaba encendida hasta el momento en que llegaron los bomberos, y en la que se pudiera haber utilizado algún tipo de acelerante sobre la leña que de alguna forma generó intoxicación y pérdida de conocimiento en la pareja. Una vez desatadas las llamas, los abogados no pudieron reaccionar y abandonar el lugar o tratar de extinguir el fuego y evitar la propagación.

La otra hipótesis es el contacto del combustible primario (llama al descubierto o brasa incandescente) con algún material combustible cercano, propagándose por demás material combustible y dando inicio al incendio y también ocasionando la imposibilidad de respuesta del matrimonio.

Los cuerpos no presentaban signos de violencia que llevaran a pensar en la participación de terceros, se informó en ese momento, y los resultados preliminares de las autopsias seguirían respaldando esta teoría; por eso, la fiscalía no tiene elementos para calificar las muertes como homicidios.

Pericias

El vocero, Javier Benech, también informó que ahora se aguarda al resultado de pericias que se van a realizar en el Instituto Técnico Forense (ITF), en Montevideo, adonde se enviaron muestras recogidas durante las autopsias y que podrían dar respuestas definitivas sobre las causas de las muertes de Cabrera y Nieto.

“Se investigan como se investigan todas las muertes dudosas”, dijo Benech en un audio enviado a la prensa. Fuentes locales del caso dijeron al portal Punta News, que las dudas, en todo caso, están relacionadas a cómo y por qué se generó el incendio y cómo eso derivó en las muertes. Las mismas fuentes agregaron que, el pasado martes, bomberos de Montevideo estaban finalizando la investigación del incendio y que se ratificaría la accidentalidad del mismo.

