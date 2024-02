Marzo cultural: Teatro Breve, muestra de arte, música en vivo y dj sets

Hay recitales íntimos de cantautores, djs set y toques de bandas con todo el ritmo en La Curandería, Pueblo Narakan y El Beril. Si tenés ganas de bailar, Paseo Guasú y Serendipia tiene Djs sets de lujo. Por otro lado, en el Centro Cultural Kavlin se inaugura la muestra de Deborah Elenter, Carmenta. Y el domingo, en el MACA, comienza el ciclo “Escenarios vivos” de Teatro Breve. Elegí el plan que más te guste y regalate un ratito de arte local.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Carmenta en el Centro Cultural Kavlin

Este viernes 1, a las 19 hs, se inaugura la muestra de Deborah Elenter, “Carmenta”, que reúne en cuatro ejes temáticos, la investigación que realiza la artista desde el 2015, sobre las vivencias de las mujeres en el momento del parto y los mecanismos que los articulan en nuestro país. Además, a las 20 hs, habrá una mesa de intercambio con la artista y curadora Catalina Bunge para reflexionar y discutir en torno a la temática. Este proyecto fue seleccionado de la Convocatoria 2023 de Fundación Kavlin. Entrada libre. Contacto@centroculturalkavlin.org / 42 25 38 66. + info: 095 919 092 / Calderón de la Barca entre Shakespeare y Bv. Artigas, Punta del Este.

Sun Set en Paseo Guasú

Si querés arrancar este primer fin de semana de marzo bien arriba, te dejamos por acá un sun set que promete. Este viernes 1, desde las 17 hs, el hermoso Paseo Guasu en La Barra, se llena de música. Tres DJs (un samma, duffy y maro) estarán musicalizando el jardín soñado de este espacio que combina gastronomía y arte. Ideal para después de la playa. Romeo Gavioli entre Ruta 10 y Carlos Gardel.



Rafa Doorish & Pedro Mairal y Proyecto Manambú en La Curandería



¡Atenti con las fechas de este fin de semana en La Curandería! Este viernes 1 de marzo, a las 21 hs, toca Rafa Doorish y la sorpresa es el invitado especial del show: el tremendo escritor y músico argentino Pedro Mairal. Imperdible esta noche. El sábado 2, a las 21hs, se presenta Proyecto Manambú. Puro ritmo de tambor. Te recomendamos conocer La Curandería, un restó-centro cultural en Maldonado, donde el lema es “el arte cura, la comida sana”. Y ni que hablar del patio lleno de plantas con mesitas, ideal para las noches de calor. Román Guerra 638. T: (00598) 42 263121. IG: lacuranderia.uy

Maia Castro y The Rada´s Old Boys en Pueblo Narakan



Anotate este line up de Narakan: el viernes 1 de marzo a las 22 hs se presenta la bella y talentosa Maia Castro, ¡con entrada libre!. El sábado 2, a las 21.30hs, el escenario es de The Rada´s Old Boys con su “Homenaje a Rubén Rada”. Este tremendo trío está integrado por Daniel Legarde, Ricardo Nolé y Nelson Cedrés. La entrada es libre, así que no te quedes sin lugar. Pueblo Narakan queda en Juan Díaz de Solís 676, Punta del Este. Reservas al Ig @pueblonarakan o al 099285259.

Fin de semana de DJs en el Popu

¿Buscás un buen spot para ir a tomar un vermú al aire libre y escuchar música con onda? El Popu es el club social y cultural de La Barra, y este finde tiene grilla de DJs. El viernes 1, musicaliza la noche Groovysativa DJ Set, desde las 22. El sábado, a las 22.30 hs, las bandejas son de Radiomousike Dj. Ruta 10 y calle Juan Pedro López. Ig: @naturalypopular

DJ Magallan y Santi Moraes en Serendipia



Este fin de semana hay música en Serendipia, un bello bar en el bosque de El Tesoro, en La Barra. El viernes 1 de marzo toca Dj Magallan. Ideal para ir a tirarse unos pasitos con la mejor música del condado (recomendadísimo este DJ) y tomar unos ricos tragos bajo las estrellas. El sábado 2, hay noche de canciones con Santi Moraes. Av. Juana de América entre Mario Arregui y Lauro Ayestarán.

Música en vivo en El Beril

Este sábado 2 de marzo a las 22hs, El Beril en Piriápolis, le abre las puertas a tres cantantes que se las traen: Aileen Sánchez, Alejandro Luzardo y Claudio Martinez. Si buscás un plan de sábado a la noche diferente no te pierdas de conocer este bolichito descontracturado frente al mar, ideal para ir a disfrutar de una noche de verano. Avenida Central Esquina con Rambla de los ingleses, Piriápolis

Teatro Breve en el MACA



¿Andás con ganas de ver teatro? Acá te recomendamos un plan imperdible: este domingo 3 y el próximo 10 de marzo, a las 18.30hs, estará el ciclo Escenarios Vivos de TEATRO BREVE en el MACA. Este evento cultural gratuito ofrece la oportunidad de disfrutar de obras teatrales en distintos escenarios naturales y arquitectónicos del MACA. La propuesta, a cargo de Teatro Breve, busca brindar una experiencia inmersiva y única. La entrada es gratuita con inscripción por Passline. Cupos limitados. El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), se encuentra en el kilómetro 4,5 de Ruta 104, en Manantiales. IG: maca.fundacionpabloatchugarry