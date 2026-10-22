Octubre Cultural: tango, candombe & surf rock

Del viernes al domingo, Maldonado, Punta del Este y Piriápolis despliegan una agenda que invita a salir al encuentro de la música, el teatro y la cultura compartida

Hay reggae, garage rock, hip hop y jazz en vivo, obras teatrales que revisitan la historia, tango, candombe y encuentros comunitarios. Un recorrido por escenarios y espacios culturales para descubrir nuevas propuestas y disfrutar del arte en movimiento.

El viernes Manu Ojeda y Maxi Nathan, presentan en Rizoma librería “Telar”, un concierto íntimo de guitarra y vibráfono. El Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado recibe a Zombi manifiesto, una comedia basada en textos de Santiago Sanguinetti que explora el absurdo de estar vivos. La música también tiene su lugar en El Beril, en Piriápolis, con Pesado en el Track y su cruce de hip hop, jazz, R&B y soul.

El sábado llega cargado de propuestas. El Grupo Teatro Gruteca, de Cardona, llega al escenario del MACA con La Bailarina de Maguncia, una obra basada en la vida de una escritora y activista que desafió sus orígenes fascistas. En Giros Cervecería, Los Revers celebran sus diez años de trayectoria junto a The Gruesomes, banda canadiense referente del garage punk. También hay reggae con Soul Rebel en Pueblo Narakan, Chapital Trío en El Beril y la clásica milonguita de El Viejo Almacén para la tribu milonguera.

El domingo, La Marea del Tesoro festeja la décima edición del Chocondombe, una jornada de tambores, merienda compartida y actividades para toda la familia. Malafama propone una nueva edición de Antidomingo, con música en vivo de Marcel y los amigos de Roberto Carlos. Una invitación a despedir el fin de semana sin apuro y con canciones de por medio.

Sacá lápiz y papel, elegí tu plan y animate a descubrir alguna propuesta nueva. A veces, alcanza con cruzar la puerta para que el fin de semana tenga otro color.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Telar en Rizoma Librería — La Juanita

Manu Ojeda y Maxi Nathan se encuentran para crear un concierto íntimo y abierto a la improvisación. A través de guitarras, vibráfono, canciones, ostinatos y arpegios, el dúo construye paisajes sonoros dinámicos que invitan a escuchar de otra manera. Una experiencia musical en constante transformación, donde cada encuentro revela nuevas formas, texturas y resonancias. Viernes 24, a las 19:30 h. Rizoma Librería, La Juanita.

Zombi manifiesto en el Teatro Casa de la Cultura — Maldonado

¿Querés ir al teatro? Este viernes 23 de octubre, a las 20 h, vuelve a escena Zombi manifiesto, una obra basada en textos del dramaturgo y actor uruguayo Santiago Sanguinetti. A través de la comedia y el absurdo, un grupo de personajes marginales regresa a la vida para exponer las contradicciones de seguir vivos. La puesta cuenta con la dirección de Marcel Sawchik y las actuaciones de Tamara Blazevic, Matías Bitancur, Leandro Gularte y Enzo Bueno, egresados de la EMAE. Entrada gratuita. Apta para mayores de 12 años. Teatro Casa de la Cultura, Rafael Pérez del Puerto y Román Guerra, Maldonado.

Pesado en el Track y Chapital Trío en El Beril — Piriápolis

Si andás por Piria y querés escuchar buena música: ¡acá está tu plan! Este viernes 23 de octubre, Pesado en el Track llega a El Beril con composiciones propias que cruzan hip hop, jazz, R&B y soul, en una propuesta de arreglos personales y música para cabecear y pensar. La banda está integrada por Julia A en voz, Nazarena Martínez en bajo, Gabriel Manzanares en saxo, Imanol Vázquez en batería y Álvaro Cardoso en teclado. El sábado 24, el guitarrista Juan Pablo Chapital presenta Chapital en concierto en formato trío, junto a Nacho Labrada en teclados y Tato Bolognini en batería. El espectáculo recorre composiciones de sus cinco discos solistas y versiones de artistas como Rubén Rada, Hugo Fattoruso, Eduardo Mateo, Dino, The Beatles, Jeff Beck y Carlos Santana, en un recorrido que fusiona la música popular uruguaya, el jazz, el blues y el rock. La cocina abre desde las 20 h y se recomienda reservar mesa con anticipación. El Beril, avenida Central esquina Rambla de los Ingleses, Punta Fría, Piriápolis.

La Bailarina de Maguncia en el MACA — Manantiales

¡Atenti con esta obra y su historia! Este sábado 24 de octubre, a las 20 h, llega desde Cardona, Soriano, el Grupo Teatro Gruteca con La Bailarina de Maguncia, obra de Sandra Massera basada en la vida real de Luce Mangione. Criada en una familia fascista, a los 18 años renunció a sus orígenes y se convirtió en obrera voluntaria en una fábrica alemana durante la Segunda Guerra Mundial. La pieza recorre su transformación en huelguista, su prisión en Dachau y su posterior camino como escritora comprometida con la justicia social. Con actuación de Sari Cartagena y dirección de Nelson Castillo, la obra fue distinguida con el premio ATI Bienal de Teatros del Interior a Mejor Actriz y el premio Florencio 2025 en la misma categoría. Reservas en entradas.macamuseo.org. Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry.

Los Revers y The Gruesomes en Giros — Maldonado

Para los amantes del surf rock, Los Revers, banda icónica de Maldonado, celebra sus diez años de trayectoria junto a The Gruesomes, grupo canadiense formado en Montreal en 1985, referente del garage punk y el garage rock revival. Con guitarras distorsionadas, espíritu rockero y una estética que mezcla el rock and roll de los años sesenta con el imaginario de las películas de terror clase B, los canadienses llegan a Uruguay para esta fecha compartida. ¿Cuándo? Este sábado 24 de octubre, en tu cantina de confianza: Giros Cervecería. Ventura Alegre 1026, Maldonado.

Soul Rebel en Pueblo Narakan — Punta del Este

Si amás a Bob y buscás un sábado diferente, agendá: Este 24 de octubre, a las 21.30 h, Soul Rebel llega a Pueblo Narakan con un tributo a Bob Marley para cantar y bailar al ritmo de sus grandes canciones. Una noche a puro reggae. Cubierto artístico: $500. Pueblo Narakan, Juan Díaz de Solís 676, Península, Punta del Este.

Milonguita en El Viejo Almacén — Ocean Park

El cuarto sábado de cada mes llega la milonguita más esperada, la de “El Viejo”. Este 24, desde las 20 h, El Viejo Almacén invita a una nueva edición de su milonga mensual, una propuesta para bailar, escuchar tango o dejarse llevar por la música. La musicalización y organización están a cargo de Rodrigo “Kbe” de León. La noche se completa con la cocina de Santi y Claudia, anfitriones y dueños de la casa. Mar del Plata y Copacabana, Ocean Park, Maldonado.

10.º Chocondombe de La Marea del Tesoro — El Tesoro

Para toda la familia: este domingo, desde las 15.30 h, La Marea del Tesoro celebra la décima edición del Chocondombe, un encuentro que reúne candombe, merienda compartida y espíritu comunitario en el barrio El Tesoro. La jornada invita a disfrutar en familia, con actividades para las infancias, cantina, feria de ropa circular y un toque de la cuerda anfitriona, integrada por mujeres que promueven el intercambio cultural y comunitario a través del tambor. El cierre será con CantarOla. Se recomienda llevar taza, silla o manta y tambor. Plaza triangular, frente a Medialunas Calentitas, El Tesoro, La Barra.

Antidomingo en Malafama — Punta del Este

Este domingo 25 de octubre, Malafama presenta una nueva edición de Antidomingo, esta vez con música en vivo de Marcel y los amigos de Roberto Carlos. Una propuesta para cerrar el fin de semana entre canciones, cerveza artesanal y algo rico para comer. Avenida Pedragosa Sierra, entre San Ciro y avenida Roosevelt, Punta del Este.