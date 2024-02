Mercado inmobiliario: valor de unidades nuevas es el más alto en casi veinte años

El valor de las nuevas unidades construidas en Punta del Este y alrededores es el más alto desde que el portal Reporte Inmobiliario investiga el mercado del balneario esteño hace diecinueve años atrás.

En las últimas horas, Reporte Inmobiliario dio a conocer los resultados de su decimonoveno relevamiento anual que incluye construcciones de apartamentos en la zona comprendida entre Punta Ballena y los puentes ondulantes sobre el arroyo Maldonado.

“La cantidad de proyectos en desarrollo se mantiene estable con una oferta que se sigue concentrando en tres corredores, La Mansa, avenida Roosevelt y sobre todo en el corredor La Brava. Los precios se habían retraído durante 2021 obviamente fruto de la pandemia y el cierre total que vivió Uruguay, pero parecería que la apertura y la crisis económica argentina generaron cierta demanda de usuarios que buscan una plaza donde invertir y en algunos casos hasta para irse a vivir; siendo este ya el tercer año consecutivo en que los valores suben, luego de que en 2021 se habían retraído un 7,66%”; sostiene el citado informe.

Curva de valores

“Cabe destacar que la cantidad de compraventas en Maldonado siguen muy firmes como decíamos el año pasado y hasta se ubican por encima de la media histórica. En noviembre del 2022 se realizaron casi 800 operaciones de compraventa, y son cifras que se vienen repitiendo mensualmente en ese nivel desde finales del 2020. El valor metro cuadrado promedio se ubica actualmente en los U$D 5.042, habiendo mejorado este un 11,67% durante los últimos 12 meses y además siendo una cifra récord absoluto desde que se lleva la serie adelante”; precisó Reporte Inmobiliario.

“Si observamos la curva de valores podríamos decir que estos se mantuvieron relativamente estables en términos nominales en el periodo 2012-2022, para sobre todo en los últimos 24 meses pegar un repunte que hace que los mismos lleguen a este récord histórico para la ciudad (siempre en términos nominales)”; agregó

“Este año en el ranking de valores más altos, superando los 8.000 U$S por metro cuadrado habitable se puede ubicar primero a “The Rock” (imagen de portada), seguido por “Cipriani Ocean Resort” y “Fendi Chateau”. Ya cuarto, en el rango de los U$S 8.000 por m2 se encuentra también “Trump Tower”. Como conclusión se podría decir que los valores en PDE que llevan ya tres años de incrementos se despegaron de los valores de la Ciudad de Bs As (los cuales desarrollaron casi 5 años de caídas); siendo estos hoy comparables solamente con los de Puerto Madero, aunque quedaron muy por encima de barrios como Cañitas (U$S 3.853 m2), la zona de Parque Las Heras–Paseo Alcorta (U$S 4.323 m2), o mismo Recoleta donde el a estrenar se ofrece hoy en promedio en U$S 3.861 m2. Como decíamos el año pasado en el mismo informe “Buenos Aires está barata o Punta del Este está cara?. Claramente daría la sensación de que Buenos Aires está barata y eso se viene viendo en el nivel de operaciones”; continuó el trabajo