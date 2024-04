Multimillonario mexicano Carlos Slim pasó varios días en la zona junto al expresidente español Felipe González

El multimillonario mexicano Carlos Slim puso fin en la tarde de este jueves a su visita de varios días a Punta del Este donde participó de un encuentro de empresarios realizado en el hotel Enjoy del balneario esteño. El empresario estuvo acompañado en todo momento por su estrecho amigo y asesor, el ex presidente del gobierno español, el socialista Felipe González, quien también abordó el poderoso jet Grumann Gulfstream G650 que despegó en las primeras horas de la tarde de este jueves del aeropuerto “Capitán de corbeta Carlos Curbelo” de Laguna del Sauce. La aeronave pertenece a la flota de la corporación mexicana de teléfonos, una de las tantas empresas de Slim.

Tanto Slim Helú como González estaban acompañados por sus respectivas parejas, Mercedes Sánchez Navarro y Mar García Vaquero. Los dos matrimonios han visitado Punta del Este en varias oportunidades. Tanto es así que una foto de González y García Vaquero tomada por el reportero gráfico Ricardo “Chango” Figueredo en la plataforma del aeropuerto de Laguna del Sauce años atrás puso al descubierto el romance de la pareja.

Slim Helú ocupa el lugar decimocuarto del ranking de multimillonarios que elabora la revista estadounidense Forbes. Según esta publicación tiene un patrimonio de 102 mil millones de dólares estadounidenses. Si bien ha delegado el control de sus empresas a sus hijos, es el presidente vitalicio del grupo Carso que controla una enorme cantidad de negocios del área de las telecomunicaciones. “Le asesoro en negocios. Sigo siendo amigo suyo y le sirve mi asesoramiento. ¿Pero no es compatible la amistad con asesorar negocios?”, explicó alguna vez González sobre su relación con Slim. En los primeros años de la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, el ex presidente español fue el interlocutor de Slim que había participado en una licitación para la adjudicación de una banda de telefonía celular.

Tanto Slim como González son animadores habituales de las reuniones de la fundación Círculo Montevideo liderada por el ex presidente Julio María Sanguinetti.

Slim Helú y sus acompañantes realizaron una gira por varias ciudades de América del Sur. El periplo comenzó el pasado 18 de abril en la ciudad de Toluca con el despegue del Gulfstream con destino a Brasilia. Al día siguiente la aeronave salió desde la capital brasileña hacia San Pablo. De ahí a Foz de Iguazú. El 22 de abril llegó a Punta del Este y en la tarde de este jueves el avión despegó hacia San Pablo.