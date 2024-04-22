Se mueve el período de pases en el fútbol de Maldonado

Rodrigo “Chino” Fernández
Estamos en pleno periodo de pases en Liga Mayor y repasaremos los movimientos realizados hasta ahora en los diferentes clubes de las 3 divisionales: Primera, Ascenso y Liga Mayor Femenina.
A continuación la lista de traspasos detallada
-ALEX SEBASTIAN, CHOCHO GRAÑA
ARTIGAS JUNIORS – ATL. FERNANDINO –
-IAN JOEL, SOLANA GASCO
ARTIGAS JUNIORS – ATL. FERNANDINO
-MAXIMILIANO JOAQUIN, GARCIA FARIÑA
ARTIGAS JUNIORS – ATL. FERNANDINO
-THIAGO EMANUEL, FURTADO FERRON
ARTIGAS JUNIORS – PUNTA DEL ESTE
-JHON LUIS, DELGADO DE LEON
ARTIGAS JUNIORS – ITUZAINGO
-FACUNDO NICOLAS, LOPEZ SANCHEZ
PUNTA DEL ESTE – PEÑAROL – MALDONADO
-BRUNO WASHINGTON, CORBO ORTIZ
PUNTA DEL ESTE – DEPORTIVO MALDONADO
-JUAN MANUEL, LLADO FRAGA
PUNTA DEL ESTE – SAN CARLOS
-LUCAS DANIEL, GONCALVEZ MILDER
PUNTA DEL ESTE – ATL. FERNANDINO –
-LAUTARO ISMAEL, FERRARI BENITEZ
PUNTA DEL ESTE – WANDERERS (AUF)
-LEANDRO BAUTISTA, CARDINAL XAVIER
ALIANZA 5 DEPORTIVO MALDONADO
-SANTIAGO JOAQUIN, VALDEZ TEJERA
BARRIO RIVERA 33 – ATL. FERNANDINO
-ANTHONNY LAUTARO, SANTANGELO COLOMBO
BARRIO RIVERA 33 – ARTIGAS JUNIORS
-MATEO EZEQUIEL, BURGOS RAMIREZ
BARRIO RIVERA 33 – DEPORTIVO MALDONADO
-BENJAMIN, CAVENAGHI
ITUZAINGO – DEPORTIVO MALDONADO
-LAUTARO CIRO, DE LEON SALAZAR
ITUZAINGO – DEPORTIVO MALDONADO
-LEANDRO EZEQUIEL, BALAO BATISTA
ITUZAINGO – PIRIAPOLIS
-LAUTARO, PINTOS MORALES
ITUZAINGO – PUNTA DEL ESTE
-SANTIAGO, ALMEIDA RODRIGUEZ
ITUZAINGO – ATL. FERNANDINO
-MARCELO AGUSTIN, NOGUEZ MENOSSE
PEÑAROL SC SAN CARLOS
-FACUNDO ELIAS, SOSA MARQUEZ
PEÑAROL SC DEPORTIVO MALDONADO
-MICHEL ANTHONY, TELLERI NIKSICH
SAN CARLOS – LIBERTAD
-JUAN IGNACIO, SOSA DIAZ
SAN CARLOS – DEPORTIVO MALDONADO
-LEANDRO, MONTERO UMPIERREZ
SAN LORENZO – SAN CARLOS
-IGNACIO GABRIEL, STEINGRUBER VALIENTE
SAN MARTIN – PUNTA DEL ESTE
-BAUTISTA VALENTINO, OLIVERA GOMEZ
SAN MARTIN – ATL. FERNANDINO
-LUCHIANO BAUTISTA, GOMENSORO SOSA
BARRIO PERLITA – ITUZAINGO
-MATIAS AGUSTIN, MARTINICORENA GORBEA
BARRIO PERLITA – DEPORTIVO MALDONADO
-TOMAS VALENTIN, CORREA CHIAPPINI
BARRIO PERLITA – DEPORTIVO MALDONADO
-NAHUEL IGNACIO, CORREA CHIAPPINI
BARRIO PERLITA – DEPORTIVO MALDONADO
-HEBER DARIO, ECHEVERRIA MARTINEZ
BARRIO PERLITA – DEPORTIVO MALDONADO
-CRISTIAN MICHAEL, DIAZ GASCO
BARRIO PERLITA – PUNTA BALLENA
-CARLOS, SMITH CASTRO
CHARRUAS – DEPORTIVO MALDONADO
-TIAGO GABRIEL, ALANIS CORREA
CHARRUAS – LIBERTAD
-RENATO, CESAR SILVERA
CHARRUAS – DEPORTIVO MALDONADO
-SANTIAGO MARTIN, BARRIOS BRITEZ
CHARRUAS DEPORTIVO MALDONADO
-SANTINO FACUNDO, FALERO VALLEJO
CHARRUAS – DEPORTIVO MALDONADO
-LUCAS, FERRIN PEÑA
CHARRUAS – ITUZAINGO
-VALENTINO, BERRUETA PERCOVICH
CHARRUAS – ITUZAINGO
-JUAN BAUTISTA, MENESES LEDESMA
CHARRUAS – ITUZAINGO
-THIAGO, ALONSO DE LEON
CHARRUAS – SAN CARLOS
-BRYAN MICHEL, BAPTISTA GARCIA
CHARRUAS – PEÑAROL – MALDONADO
-BRANDON ANDRES, CAPORAL GOMEZ
DEFENSOR SAN CARLOS
-LEANDRO RAFAEL, DALMAO SANCHEZ
DEFENSOR SAN CARLOS
-MAXIMILIANO, DE LEON FERNANDEZ
DEP. GARDEL – SAN CARLOS
-IGNACIO AGUSTIN, GUERRA PLAZA
DEP. GARDEL – SAN CARLOS
-MANUEL RAYMUNDO, ROVERANO DE ALZAGA
KENNEDY – ALIANZA 5
-CHRISTIAN SEBASTIAN, DIAZ AMARO
KENNEDY – SAN CARLOS
-EZEQUIEL, GINARES TEJERA
PUNTA BALLENA – RACING (AUF)
-TOMAS, ALTEZ RODRIGUEZ
PUNTA BALLENA – DEPORTIVO MALDONADO
-JUAN FERNANDO, SUAREZ DE LEON
PUNTA BALLENA – CHARRUAS
-JOAQUIN, GALARZA DELGADO
PUNTA BALLENA – DEPORTIVO MALDONADO
-IAN RAFAEL, TIERI CORREA
PUNTA BALLENA – DEPORTIVO MALDONADO
-SANTIAGO LEONEL, COR OLIVERA
PUNTA BALLENA – ATL. FERNANDINO
-GUILLERMO, MARTINEZ MARTINEZ
COLON – DEPORTIVO MALDONADO
-LUHANA NICOLE, KALOPER FERNANDEZ (FF)
PUNTA BALLENA – (FF) ITUZAINGO –
-AINARA, IBARRA ROMERO (FF)
ITUZAINGO – (FF) LIVERPOOL
-KEVIN DANIEL, GAMENTHALER RIVERO
INTER ACADEMY – BOSTON RIVER (AUF)
-TIAGO TOMAS, MENOSSE DIAZ
INTER ACADEMY – DEPORTIVO MALDONADO
-MATEO NICOLAS, ALONSO BORGNIA
INTER ACADEMY – DEPORTIVO MALDONADO
-ENZO, ALONSO MARTINEZ
INTER ACADEMY – NACIONAL (AUF)
En cuanto se sepan más traspasos los haremos saber, se acerca la actividad 2024 y todo empieza a tomar color