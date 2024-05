Tres de los cuatro “Techos rojos” de Punta Colorada no serán demolidos, en cambio se les dará un destino de uso público albergando la nueva sede de SOS-Rescate de Fauna Marina, la Escuela de Vela del club náutico local y una cafetería para que se realizará una licitación. Así lo informó el ingeniero Enrique Antía a los integrantes de la Comisión pro Fomento Punta Colorada y Nativos Punta Colorada en una reunión mantenida el lunes en el edificio comunal.

Según lo informado por los vecinos que participaron de la misma, el jefe comunal expuso las principales acciones que la Intendencia de Maldonado tiene previstas en la zona y sostuvo que el objetivo general es regularizar todo el sector de costa ocupado por construcciones irregulares. Para la delegación de la Comisión Fomento que asistió a la reunión “es un gran logro el haber logrado en gran medida lo que todos los vecinos del balneario solicitaban, la no destrucción de estos ranchos, emblema patrimonial de la costa departamental”.

Más obras

Además, según lo informado por Antía, y en el caso concreto de la zona costera de Punta Colorada se continuará con el proyecto de la Rambla hasta Punta Negra con una traza de ejecución más alejada de la costa. A la playa se accederá por pasarelas de madera de manera de no tocar las dunas. En el rancho más al oeste se ubicará SOS-Fauna Marina, en el siguiente la actual Escuela de Vela del Club Náutico y Pesca Punta Colorada y en el tercero se hará un llamado público para instalar una cafetería. Para los primeros dos se hará un acuerdo de comodato, o una figura jurídica similar. Los dos ranchos que están al inicio de la Playa Brava, en la zona de “El Cuadrado” sí serán demolidos.

En detalle

Con respecto a las construcciones actuales de SOS-Rescate Fauna Marina, Antía explicó que van a desarmar y demoler todo ese sector y que quedará saneado y liberado al uso como playa. Las nuevas instalaciones actualmente en construcción junto al rancho contarán con un control mayor de parte de la IDM, con un veterinario, sistema de barométrica, no contaminación de las aguas, y algún tipo de control en su gestión.

Acciones ajenas

Por su parte, el presidente de la CFPC, Arq. Daniel Giménez, sostuvo que como organización histórica “respondemos a un grupo muy numeroso de vecinos nucleados en la comisión y en esta ocasión con el interés de proteger los ranchos. Como Comisión Fomento siempre hemos estado de acuerdo con que el Estado, a través de la Intendencia, tome posesión de esa zona de la costa. Lo hemos dicho en el 2014 cuando se dirimió el juicio al respecto felicitando por el logro y poniéndonos a las órdenes para colaborar en los proyectos en la zona. Posición que hemos reiterado en múltiples instancias, muy en particular en la serie de entrevistas y reuniones que hemos mantenido a lo largo de estos últimos meses. Sobre la demolición de construcciones en la costa, como CFPC no hemos iniciado ninguna acción contra la Intendencia. Esas instancias fueron realizadas a iniciativas de gente ajena a la CFPC y responden a intereses que no compartimos.