TodosxMaldonado largó la campaña en Los Coronillas

Bajo el eslogan “El equipo de Antía”, Todos x Maldonado realizó este domingo el acto de lanzamiento de campaña en Los Coronillas del que participaron todas las agrupaciones y listas que lo integran. El pre candidato nacionalista Álvaro Delgado fue uno de los oradores, así como el ministro de Defensa Javier García. Al acto concurrieron además Sergio Botana, Luis Eduardo Pereira, los diputados Diego Echeverría y Alvaro Dastugue, así como los seis alcaldes y los siete precandidatos.

Recordó que el Frente Amplio dejó 218 mil uruguayos viviendo en asentamientos y la solución del gobierno nacional fue invertir 500 millones de dólares a través del Plan Avanzar, del que dijo, se basó en la experiencia Maldonado en materia de resolución de asentamientos.

En otra parte de su discurso Delgado dijo que le cuesta entender la actitud de la oposición, recordando que cuando era senador, al igual que Javier García, quien también participó del acto, fueron a varias inauguraciones durante el gobierno del Frente Amplio, porque no aplica para ellos la regla de que como lo hizo otro es malo.

En los gobierno del Frente Amplio “a veces se hacen errores, horrores, ilícitos, pero lo que está bien está bien si le cambia la calidad de vida a la gente”, dijo entre aplausos.

Delgado también expresó sentirse “dolido como uruguayo porque cuando se inauguró el hospital del Cerro no había ningún legislador del Frente Amplio y si lo había estaba protestando con los que caceroleaban”.

En Casavalle, continuó relatando, donde se realizó la mayor obra social no fue ni la intendenta Carolina Cosse, ni legisladores del Frente Amplio.

En tanto, en Maldonado, explicó Delgado, el más emblemático de los asentamientos se solucionó con una inversión de 55 millones de dólares y no sintió “ni la presencia, ni el elogio” del Frente Amplio.

Señaló que mucho se dijo que el Partido Nacional no tenía sensibilidad social, pero hicieron cosas emblemáticas y el Frente Amplio no estuvo porque “las hicimos nosotros” remató.

Reivindicó la gestión del gobierno, del que dijo tuvo la pandemia y cuatro crisis, pero nunca las usó como excusa, sino que hizo lo que había que hacer y bajaron los impuestos. “Por eso pedimos la reelección del gobierno, porque juntos salimos adelante, y lo hicimos sin la cúpula del Frente Amplio y el Pit Cnt”.

También arengó a la militancia y le pidió un compromiso por etapas, porque no hay partido ganado, motivo por el cual invitó a salir a correr la cancha.

Dijo que si el Partido Nacional vota bien en la interna, vamos bien para el balotaje. La segunda etapa es asegurar las mayorías en octubre y en noviembre un triunfo de la coalición republicana con mayoría del Partido Nacional.

“Les pido un compromiso ciudadano, la elección es demasiado importante, nos jugamos mucho más que cinco años, nos jugamos la certeza o el retroceso condicionado por cúpulas sindicales que nos llena de incertidumbre. El uruguayo quiere rumbo, paz, tranquilidad y certezas”.

Valorar la unidad

El ministro de Defensa Nacional, que también participó del lanzamiento del acto de campaña de TodosxMaldonado, dijo que los que vivieron tiempos de desunión saben valorarla, porque la unidad no es un decorado y solo se puede pedir unidad al país si la hay en el partido.

Javier García, quien dijo estar en un acto donde se encontraba el próximo presidente y el próximo intendente de Maldonado, se mostró orgulloso por integrar un partido nacional y popular y advirtió que van a transitar una campaña que(otros) quieren hacer dura.

“Ante la agresión que hemos vivido y ante la división o el insulto sigamos adelante. Ante el puño cerrado ofrezcamos la mano tendida”, recomendó a la militancia.

Recordó que desde el Frente Amplio se los acusó de no tener programa, pero lo único que esa fuerza política ha ofrecido estos últimos días es agresión, recordando episodios como el vivido en Casavalle.

“Que se enojen, nosotros seguimos para adelante” remató.

Largada y recuerdo

Al hacer uso de la palabra, Enrique Antía recordó que en Los Coronillas fue donde comenzó todo hace 25 años. Agradeció la confianza depositada por parte de la gente y la obligación que siente su sector para seguir progresando por el departamento.

“Estamos cosechando lo que sembramos”, dijo al iniciar su discurso.

Al mostrar el programa de gobierno con asteriscos, Antía señaló el cumplimiento del 98% del mismo y dijo que es la única manera de hacer política en serio, comprometerse y cumplir.

“A pesar de las enormes dificultades cumplimos y en política vale la concreción de las cosas, poder mirar a los ojos y decir cumplimos”. De cara a los tiempos que se vienen sostuvo que lo primero es defender el gobierno nacional de quien dijo es “un gobierno amigo”.

Relató que fue intendente con tres gobiernos. “Con Batlle nos llevamos bien, logramos cosas a pesar de la crisis. Con el Frente Amplio más o menos, pero destacó la relación con Tabaré Vázquez, no con su fuerza política de la que dijo “fue el palo en la rueda”.

“Vamos a defender progreso y libertad para el país” señaló junto a Álvaro Delgado porque “no queremos más palo en la rueda” y recordó que cuando asumió por tercera vez la IDM, el Pit Cnt, Adeom y el Frente Amplio irrumpieron a bocinazos en su asunción en 2020.

Antía también secundó a Delgado en su mensaje a la militancia de Maldonado. “Les pido, porque sé su capacidad militante, que salgan a morder toda la cancha” para retener el gobierno nacional.

Dijo que Maldonado es ejemplo país por el mayor desarrollo, la tasa de actividad y empleo más altas y todo eso se logró en soledad porque “el F.A votó todo en contra”.

Pidió menos discursos y más trabajo porque Maldonado los necesita.

Sobre la interna de su sector, Antía reiteró que la convención será la que conforme el equipo.