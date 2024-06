Treinta estudiantes extranjeros se alojarán con familias uruguayas a través del programa Youth For Understanding

Como desde hace sesenta años y a pesar de las circunstancias que se han vivido en todo el mundo, desde guerras hasta una pandemia global, la organización Youth For Understanding Uruguay (YFU), sigue logrando, año tras año, que estudiantes extranjeros tengan la experiencia de vivir en Uruguay y conocer y compartir de cerca una cultura distinta al ser alojados por familias uruguayas.

En esta oportunidad, treinta estudiantes provenientes de Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Suiza, Austria, Polonia, Estados Unidos y Francia, llegarán al país para estudiar por un período de entre seis y once meses con dos objetivos: aprender español y sobre la cultura uruguaya.

“Una de las razones por las que eligen Uruguay es porque ha habido muy buenas experiencias y luego vuelven los amigos o los hermanos; otra es porque los padres, al ver las alternativas disponibles en Sudamérica, buscan países chicos como puede ser el propio, como Estonia, por ejemplo, y países que sean seguros”, explicó Micaela Castro, directora de YFU Uruguay.

Según informaron desde la organización, la convocatoria a familias que quieran recibir a estos estudiantes, que tienen entre 15 y 17 años, estará abierta hasta el 15 de julio de este año. Esas familias, aclararon desde YFU, no tienen por qué ser numerosas, sino que pueden ser monoparentales, con hijos o sin hijos.

Recomendada

Emy de Alemania y Alma de Dinamarca, están finalizando su período de intercambio de un año en Uruguay y no dudaron en recomendar la experiencia.

“Toda la experiencia fue increíble y nueva para mí, ya que en Dinamarca mis padres están separados y es la primera vez que vivo con dos padres juntos”, contó Alma.

Por su parte, Emy destacó el hecho de que en su casa de Uruguay “siempre hay mucha gente”, meriendan en familia y reciben las visitas de hermanos, primos y tíos.

“Eso para mí es muy diferente y lindo, ya que en Alemania no se acostumbra a eso”, contó Emy quien se declaró como una fanática de las tortas fritas y el asado uruguayo.

Las dos chicas llegaron sin saber mucho español, y en este tiempo, aseguran haber mejorado mucho el idioma.

En cuanto a su experiencia con la familia uruguaya, las dos jóvenes sienten que ya son una más en la familia.

“Hace unos meses yo decía que eran mi familia acá en Uruguay, pero ahora los siento como mi verdadera familia”, dijo Alma. Mientras que Emy dijo que se siente como “una hija más”.

Sus familias y las jóvenes incentivaron a más estudiantes a que se animen a vivir la experiencia. “Es una experiencia hermosa, vas a conocer un poco más del mundo, sin salir de tu país. Si bien puede generar un poco de miedo abrir las puertas de tu casa a una persona que no conoces, termina siendo una experiencia buenísima”, contó una de las familias.

En tanto, Rose, de Francia, vive junto a su “madre uruguaya” como le dice ella en Salto, y recomendó sin dudarlo la experiencia. “Mi madre uruguaya es muy simpática, y tenemos una muy buena relación. A pesar de que vivimos las dos solas, ella tiene familia y muchos amigos, y está mucho con ellos, entonces se hace todo más grande y puedo compartir con otras personas que ya son como mi familia”, contó Rose.

Contó que además de ir al liceo, hacen muchas actividades junto a su madre de Uruguay. “Vamos a comer, vamos a visitar lugares y hacemos muchos planes juntas y con el resto de la familia”, contó Rose quien aseguró que está “muy contenta” en Uruguay e incentivó a más jóvenes a vivir la experiencia.

“Es una experiencia interesante, aunque hay algunas diferencias culturales también tenemos muchas cosas parecidas y eso hace que sea más fácil adaptarme. Estoy muy contenta viviendo con mi madre, y me gusta mucho”, dijo la joven francesa.

A clases

En cuanto al programa, los estudiantes que llegan a Uruguay deben asistir de forma obligatoria al liceo pero lo hacen en calidad de oyentes.

En relación a las familias, asumen la alimentación del estudiante como un miembro más, mientras que el resto de los gastos están cubiertos por el estudiante y el programa. Los jóvenes cuentan con el apoyo de YFU durante todo el programa a través de su staff, representantes de área y voluntarios, al igual que las familias.

Actualmente, entre 2.000 y 2.500 jóvenes forman parte del programa en todo el mundo. A través de esta iniciativa, que se desarrolla desde hace más de 60 años en todo el mundo, YFU buscan el entendimiento intercultural entre los países.

“Este programa solamente es posible gracias a familias anfitrionas de todo el país que voluntariamente abren las puertas de su hogar y su corazón para compartir nuestra cultura y además conocer de primera mano otra cultura a través del nuevo integrante de la familia”, expresó Castro.





Todas las familias interesadas en recibir a un estudiante de intercambio de forma voluntaria pueden inscribirse en la web de la institución (www.yfu.org.uy). También, para obtener más información o postularse como familia anfitriona, los interesados pueden enviar un correo electrónico a info@yfu.org.uy , comunicarse al teléfono 24065054. O por Whatsapp al 092 200 203.