Tribunal de Apelaciones mantuvo una sentencia que condenó al MSP a proporcionar tratamiento a una paciente de Maldonado

Un tribunal de apelaciones, en fallo de febrero pasado, mantuvo firme una sentencia del juzgado de primera instancia en lo civil de 5º turno que el 21 de diciembre de 2023 condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a proporcionar a una paciente de 73 años la cobertura y financiación necesaria para el tratamiento percutáneo de reparación de la válvula mitral cubriéndose procedimiento y materiales necesarios dentro del plazo no mayor a las 24 horas en el IMAE a elección de la mujer.

El fallo fue apelado tanto por los abogados del MSP como por los asesores legales del FNR por entender que no se consideró la naturaleza jurídica del FNR ni la ausencia de la ilegitimidad manifiesta. Surge probado que el tratamiento solicitado no se encuentra incluido en el PIAS ni se encuentra bajo la cobertura de su parte.

En función de ello su parte carece de legitimación pasiva para ser condenada como se hizo ya que tampoco a su respecto se le puede imputar omisión alguna.

Citó jurisprudencia y en definitiva solicitó se revocara la recurrida acogiéndose la falta de legitimación pasiva con la consiguiente desestimación de la demanda a su respecto. Ante la urgencia del caso, el 19 de enero de 2024 el Tribunal de Feria revocó la habilitación de plazos y ordenó la remisión a la Sede designada.

El proceso fue recibido en el Tribunal y los autos giraron en la forma de estilo y en acuerdo celebrado al efecto se dispuso el dictado de la sentencia.

El caso

La paciente de la Asistencial Médica de Maldonado es portadora de una insuficiencia valvular mitrial severa sistomática y padece de EPOC, siendo asistida en la referida institución por los médicos José Surraco y Pedro Trujillo.

Según los galenos, la paciente ha padecido de edemas pulmonares que evidenciaron que la válvula mitral tiene características de mixomatosa con prolapso de ambas valvas y rotura de la cuerda tendinosa que le está generando la patología mencionada. Atento a la edad (73) y comorbilidades de la paciente los médicos tratantes solicitaron el tratamiento percutáneo MITRAL VALVE EDGE TO EDGE REPAIR que consiste en la colocación de un MITRACLIP. El tratamiento pedido se encuentra registrado, aprobado su uso pero no incluido en el FTM, ni el PIAS.

La patología, diagnóstico y necesidad del procedimiento ha quedado probado, por la historia clínica, declaraciones del Dr. Trujillo que ha tratado al paciente sin perjuicio de señalar que no han sido objeto de controversia en la contestación de la demanda por parte de la recurrente, ni objeto de agravio en esta instancia en la cual sólo se reclama su falta de legitimación pasiva. También, como se dijera, ha quedado probado que el procedimiento no se ha puesto de cargo del FNR en la medida que no ha sido ¨normatizada¨ su realización por parte del MSP ni incorporado al PIAS. El tribunal de alzada modificó la sentencia en primera instancia que condenó al FNR pero dejó firme la condena al MSP