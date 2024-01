Uruguay fue reconocido por emisión de bono soberano ESG del año en Latinoamérica

La revista de origen estadounidense LatinFinance distinguió al país por la emisión del bono soberano indexado a indicadores de cambio climático. En la ceremonia de premiación, realizada este 25 de enero en la ciudad de Nueva York, participaron el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Herman Kamil, y el director ejecutivo por Uruguay ante el BID, Santiago Cat.

Los integrantes de la publicación, que se especializa en finanzas y mercados financieros de América Latina y el Caribe, revisan la actividad de los mercados de capitales de la región, con el fin de reconocer el progreso, las innovaciones y los logros destacados del año anterior, a través de sus Premios a las Transacciones del Año (Deals of the Year Awards).

En ese marco, Uruguay fue distinguido con el premio a la Operación Soberana ESG del Año, por su emisión inaugural de bonos vinculados a la sostenibilidad por valor de 1.500 millones de dólares. Los factores ESG se refieren al cuidado de los fundamentos ambientales, sociales y de gobernanza (en inglés, environmental, social and governance).

Para otorgar el reconocimiento, el Departamento Editorial de LatinFinance consideró variables como innovación financiera, estructuración, calidad de la ejecución e impacto ESG de la transacción. La selección del ganador, realizada entre un número récord de postulaciones, se basó en nominaciones de una amplia gama de participantes de la industria en el período comprendido entre el 1.° de octubre de 2022 y el 30 de setiembre de 2023.

El diseño del bono requirió una estrecha coordinación entre las carteras de Economía y Finanzas; Ambiente; Industria, Energía y Minería, y Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cancillería y el Banco Interamericano de Desarrollo. El título se encuentra respaldado por un sistema robusto y transparente para la estimación anual de los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero y la cartografía periódica del área de bosques nativos en el país. La verificación externa de los indicadores es efectuada por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas.