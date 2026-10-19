Ante la llegada de El Niño, el Sinae recomienda armar un bolso de emergencia

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reiteró la importancia de contar con un bolso de emergencia que permita disponer de elementos esenciales ante temporales, inundaciones o eventuales evacuaciones.La recomendación se enmarca en las previsiones sobre el fenómeno de El Niño, que podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante los últimos meses de 2026 y extenderse hasta 2027. Este fenómeno se produce por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y suele asociarse en Uruguay a períodos de lluvias por encima de lo habitual y a un mayor riesgo de inundaciones.Según las tendencias climáticas de Inumet, para el trimestre octubre-noviembre-diciembre existe una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales en distintas regiones del país.
¿Qué debe contener
el bolso de emergencia?
Botiquín de primeros auxilios
Documentos personales protegidos del agua
Lista de contactos de emergencia
Linterna, radio a pilas y baterías de repuesto
Agua potable
En caso de evacuación, se sugiere agregar medicamentos de uso habitual, ropa, artículos de higiene y elementos necesarios para niños y mascotas.Mientras las autoridades coordinan medidas de prevención, el organismo recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales.