“Rolex circuito Atlántico Sur 2022” ya tiene fecha de largada: 15 de enero

Las instituciones organizadoras del denominado “Rolex circuito Atlántico Sur 2022” emitieron en las últimas horas el aviso de regata que informa el reglamento y las condiciones de esta prueba, de las más importantes del mundo.

El Yacht Club Punta del Este y el Yacht Club Argentino son los responsables de organizar esta prueba de la que participarán alrededor de ochenta embarcaciones de distintas categorías de la vela. La prueba, como es tradicional, une ambas márgenes del Río de la Plata a partir de una decisión de las referidas instituciones de Buenos Aires y de Punta del Este.

La competencia dará comienzo el sábado 15 de enero de 2022 con la largada de la regata en aguas del Río de la Plata frente a la ciudad de Buenos Aires. De la salida de aguas rioplatenses participarán las embarcaciones clase ORC e IRC en tanto que el resto de los veleros correrán en las pruebas que se cumplirán tanto en la bahía de Maldonado como en aguas del mar territorial uruguayo teniendo como sede al Yacht Club Punta del Este.

Reuniones

La emisión del correspondiente aviso de regata oficial fue precedida de intensas negociaciones llevadas adelante por el comodoro del Yacht Punta del Este, Juan Etcheverrito. De acuerdo a lo que trascendió a comienzos de diciembre pasado, las autoridades sanitarias argentinas autorizarían la salida de los veleros con sus correspondientes tripulaciones. Empero, no se autorizaría el regreso de los marinos una vez cumplidas las distintas pruebas que conforman el circuito Atlántico Sur Rolex. La gestión de Etcheverrito ante el embajador uruguayo en Buenos Aires, Carlos Enciso, determinó que esta complicación fuera superada por decisión de las autoridades argentinas.

Esto dio lugar a que el pasado 17 de diciembre varias autoridades argentinas y el comodoro del Yacht Club Argentino coincidieran en la necesidad de levantar esa restricción sanitaria y se permitiera el regreso de las tripulaciones a Buenos Aires. De la reunión participaron autoridades de los ministerios de Deporte y Turismo, de la cancillería argentina, de la Prefectura Naval Argentina, secretaría de Salud y otras reparticiones del estado vecino. En esa reunión fue acordado el regreso de las tripulaciones tal como fue solicitado desde Punta del Este.

Para esta edición, participarán las Fórmulas ORC Internacional, ORC Club e IRC y las Clases monotipos J70, S33 y Match 30. Además, la prueba sigue contando con el auspicio de la conocida marca de relojes suiza la que en otras latitudes levantó los auspicios que tenía en pruebas semejantes.



Detalles

Una vez que los barcos crucen la línea de llegada al puerto de Punta del Este recibirán instrucciones sobre el lugar asignado por Hidrografía para amarrar. Se debe tener en cuenta que no habrá una amarra por barco ya que los lugares asignados son inferiores a la cantidad de inscriptos.

No se asignarán amarras a los barcos que no larguen la regata “Buenos Aires – Punta del Este”, con excepción de las Clases J70, Match 30 y S33, y aquellos que tengan restricciones según AR 4.5. Estos barcos podrán utilizar las amarras asignadas al Circuito a partir del domingo 16 de enero de 2022, a las 12.00 horas.

Los lugares asignados serán definitivos durante toda la estadía en puerto. 14.4. Todos los barcos participantes del Rolex Circuito Atlántico Sur deberán dejar libres las amarras del Puerto de Punta del Este el domingo 23 de enero de 2022 a las 10 horas. Los barcos que no corran las regatas organizadas en Punta del Este deberán dejar libre el lugar inmediatamente y además perderán su condición de participante en el Circuito, debiendo hacerse cargo de los aranceles de amarra directamente en Hidrografía y no tendrán derecho a devolución o reintegro de la inscripción abonada.

Los propietarios de los barcos, a más tardar 24 horas después de arribar al Puerto de Punta del Este, deberán realizar el trámite de entrada presentando el certificado de matrícula en la Oficina de Hidrografía. No habrá parque cerrado en Punta del Este y se permitirá el lavado de fondo solamente en el agua.

Los barcos no serán sacados a tierra desde la partida de la primera regata programada y hasta la publicación de los resultados de la última regata del Circuito, excepto con la autorización previa y por escrito de la Comisión de Regata, y de conformidad con esa autorización.