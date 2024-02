Actuaciones de denuncia por estafa radicada contra Gonzalo Aguiar será remitida a fiscalía de lavado de activos

El fiscal especializado en delitos económicos, Gilberto Rodríguez, remitirá a la fiscalía de lavado de activos a cargo de su colega Enrique Rodríguez una copia de las actuaciones que llevó a cabo en la denuncia por estafa radicada por dos empresarios canadienses contra el asesinado Gonzalo Aguiar.

Rodríguez, en declaraciones a FM Gente, explicó que si bien el caso que investigaba la citada denuncia quedó sin efecto por la muerte del denunciado, todavía queda todo el aspecto de la eventual imputación de personas cercanas al occiso por la comisión de delitos de lavados de activos.

“En lo penal se extingue la investigación (respecto a Aguiar) pero sí se puede seguir una causa sobre bienes de lavado de activos contra una persona no habida o incluso fallecida”, sostuvo Rodríguez en declaraciones al colega Alexis Cadimar.

“Puede haber autolavado, asistencia al lavado, puede haber lavado primario por conversión o transferencia de dinero, por ocultación de bienes”, explicó el fiscal. La investigación apuntará a establecer si alguna persona cercana al asesinado quedó con parte del dinero obtenido para el proyecto de marihuana medicinal.

La denuncia

El diario Cambio de Salto, en su edición del pasado 13 de julio, informó sobre la denuncia radicada por los canadienses contra Aguiar a partir de lo consignado por el medio canadiense The Subdury Star. “Dos hombres de Sudbury alegan que millones de dólares que destinaron a un proyecto de marihuana medicinal en América del Sur se destinaron principalmente a enriquecer a un socio y su familia. John Pollesel, un ex ejecutivo de Vale, y el abogado local Brian Montgomery iniciaron una acción legal contra la empresa con sede en Toronto A.D. Group y su propietario Gonzalo Aguiar, alegando que los engañó sobre el proyecto de cannabis y malversó el dinero de la inversión. En la demanda también se nombran a la esposa de Aguiar y dos hijos adultos. Aguiar tenía una relación comercial anterior con Pollesel a través de Boreal Agrominerals Inc., una empresa especializada en productos para mejorar el suelo que cuenta con una mina cerca del río Spanish River y una oficina en Lively. Ninguna de las acusaciones contra Aguiar, su familia y A.D. Group ha sido probada en un tribunal de justicia”; sostuvo el citado medio canadiense.

” Aguiar fue designado para administrar las inversiones a través de A.D. Group ya que “nació en Uruguay, propuso la inversión y solicitó fondos de inversionistas para la empresa de cannabis medicinal”, dice el documento judicial. También afirmó que tenía «conexiones con experiencia en regulación bancaria y gubernamental en Uruguay», así como influencia política debido a «la relación de su padre con el ex presidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, quien había legalizado el cannabis en el país», agregó.