Firman convenio para construir el Liceo Nº 3 de San Carlos

La Intendencia de Maldonado (IDM), la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmaron este lunes un convenio que habilita la construcción del Liceo N.º 3 de San Carlos. El acto se realizó en la tarde del lunes 19 de octubre en el Liceo N.º 1 de la ciudad. El predio, de 2.800 metros cuadrados, corresponde a la fracción N.º 3 de un terreno que AFE había cedido en comodato a la Intendencia en 2022. En 2024 se decidió deslindar esa fracción para destinarla al nuevo centro educativo.

El edificio previsto tendrá dos pisos, nueve aulas y laboratorios, y se estima que será inaugurado a principios de 2028.El intendente Miguel Abella señaló que el liceo es necesario para San Carlos y que su ubicación permitirá un crecimiento ordenado de la ciudad. Destacó además que el proyecto supera un período de gobierno.

El secretario general, Álvaro Villegas, subrayó la articulación entre las tres instituciones y el apoyo a la educación pública.El presidente de AFE, Ernesto Cesar, indicó que la medida se enmarca en el trabajo de la empresa por identificar predios con finalidad social y que continúan relevando otros terrenos junto a la Intendencia.

Por su parte, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, afirmó que la instalación de nuevos centros educativos requiere la colaboración de los gobiernos locales, ya que además del financiamiento es necesario contar con la tierra. Adelantó que también se avanza en el proyecto del Liceo de Piriápolis, con el objetivo de abrir la licitación antes de fin de año. “Es un compromiso que tenemos con esa comunidad, que hace más de 10 años está esperando ese liceo”, expresó.

En la ceremonia estuvieron presentes el alcalde de San Carlos, Luis Cima; el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño; directores de liceos de la ciudad y otras autoridades.