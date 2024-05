Comenzó la Copa de Clubes del Interior 2024

Rodrigo “Chino” Fernández

El pasado fin de semana comenzó la 20° Copa Nacional de Clubes del Interior, el primer gran desafío de la Temporada 2024 para nuestros clubes, el azar quiso que se enfrentaran ya de pique nomás los eternos rivales de la ciudad carolina, mientras que para los demás clubes hubo que viajar para jugar.

UN PARTIDAZO QUE SOLO LE FALTÓ EL GOL

San Carlos recibió en su Estadio Fernando Agorrody al club Libertad en el marco de la primera fecha de la Serie G de la Divisional “A”, el sábado tuvo una tarde gris, pero eso no impidió que casi 1700 espectadores se hicieran presentes para ver este encuentro entre los tradicionales rivales en el que por fortuna en esta oportunidad no hubo ningún tipo de incidente.

El partido fue una maravilla, ambos equipos llegaron con asiduidad sobre los arcos con peligro, pero encontraron las enormes figuras de los porteros que dejaron el marcador cerrado: Marcos Nieves y Juan Manuel Lladó se quedaron con todos los aplausos con atajadas “in extremis” que le dejaron el grito interrumpido a las hinchadas que palpitaron como siempre cada jugada. También destacaremos a dos jugadores de campo que tuvieron un partido formidable, uno de cada equipo. Empezamos con el debutante en Libertad José Domíngues, el melense jugó un partido extraordinario siendo constantemente salida por derecha de su equipo, el lateral logrando siempre ser punzante en el ida y vuelta por su andarivel.

En San Carlos, la pieza clave en este encuentro fue Eduardo Chocho, un jugador que con talento y velocidad siempre desequilibra, en el segundo tiempo era incontrolable y tuvo muchos manos a manos ante la defensa logrando irse con el balón gracias a su capacidad técnica, un merecido reconocimiento para ambos.

Fue empate a cero entonces, dividieron honores y ambos equipos saben que tienen que ir a por la victoria en el siguiente encuentro ya que Huracán de Treinta y Tres le ganó como locatario a Boca Juniors de Melo, la serie es muy pareja y con equipos muy fuertes.

DETALLES

SAN CARLOS 0

LIBERTAD 0

Árbitros Marcos Beltrán, Diego Huelmo, Álvaro Moreira (Ecilda Paullier)

SAN CARLOS (0): Juan Lladó, Anthony Faller, Santiago Ruiz, Rodrigo Chocho, Rodrigo Techera, Guillermo Trinidad, Pablo Moreira (Mateo Schiaffino), Brandon Caporal, Leandro Dalmao, Jorge Ramírez (Braian Bouza), Eduardo Chocho. DT Diego Sienra

LIBERTAD (0): Marcos Nieves, José Domingues (Camilo Miraglia), Nicolás Correa, Sergio Montero, Cristian Patrón (Bruno Pintos), Santiago Pérez, Rodrigo Tabarez (Maximiliano Mega), Maximiliano Machado (Agustín Hernández), Rodrigo Pérez, Facundo Suarez (Agustín Giosa), Matías Tavares. DT Gabriel Alcoba

ITUZAINGÓ EMPATA EN MINAS

La Verde Peninsular viajó a Minas para debutar como visitante ante Barrio Olímpico en el marco de la primera fecha de la Serie I y terminaron empatando 2-2 en un partido donde Ituzaingó dominó gran parte del encuentro y tuvo muchas posibilidades que no pudo aprovechar. El debut de Bruno Lomiento no pudo haber sido mejor, el delantero ex Punta del Este que este año está en la vereda opuesta, algo que no solo le sucede a él, sino que le pasa a varios jugadores, y logra destacar ya desde el primer partido con esta camiseta con un doblete por la Copa llevándose los elogios de propios y extraños.

En el locatario, Martín Goñi e Ignacio Moreira convirtieron los goles. En la siguiente fecha Ituzaingó será visitante ante Melo Wanderers.

También comenzó la Divisional “B” de la Copa de Clubes del Interior y a los clubes de Liga Mayor les fue muy bien, repasemos los encuentros de Atlético Fernandino y Punta del Este en este arranque de sus series.

EL DECANO SE HIZO FUERTE EN SOCA

Atlético Fernandino se quedó con los 3 puntos en su visita a Soca en la primera fecha de la serie L, un partido muy disputado y parejo que recién logro romper el cero sobre el final de este con un gol del debutante delantero Juan Díaz, el ex Punta del Este también debuta con el pie derecho en su nuevo club. En el otro partido de la misma serie L, Las Flores de Zona Oeste le ganó 3-1 a Olimpia de Minas con un par de goles de Amadeus Pintos y un gol de Mateo Osano, para los minuanos el gol fue convertido por Jonathan Mederos.

GOLEADA MUY DULCE

El partido soñado fue para el club Punta del Este en su visita a la ciudad “dulce” Pan de Azúcar para enfrentar al club homónimo en el Estadio Julio César Abbadie, un categórico resultado de 4-0 que pudo haber sido más abultado incluso si no fuera por la actuación del guardameta Thiago De Los Santos de Pan de Azúcar. En el inicio del partido Punta del Este ya mostró la iniciativa con un Nicolás Maldonado inspirado, el carrilero por izquierda sería una de las grandes figuras de la tarde de este nublado domingo. En el minuto 22 el propio Nicolás Maldonado presiona la salida del rival, el n° 11 de Punta del Este logra hacerse con la esférica y ante la salida del golero De Los Santos la eleva para abrir el marcador poniendo el 1-0. Minutos más adelante el portero Nicolás Saldaña se queda con un mano a mano clave ante Álvaro Freire que pudo ser el empate, el “Huevo” este año es el capitán del equipo y pudo sostener el resultado cerrando esa jugada con decisión, pero esa jugada solo fue un espejismo porque los dirigidos por Sebastián Castelnoble eran mucho más y no tardaron en hacerse con más goles. En el minuto 31 hay otra presión alta de los delanteros del visitante, Pan de Azúcar pecó de seguir saliendo por bajo sin la precisión necesaria y esta vez el que aprovecha esto fue el debutante centrodelantero Pablo Gómez que al enfrentar la portería rival mete un zurdazo fuerte y arriba a la derecha para dejar sin asunto a la defensa y el portero rival, era el 2-0 en el partido, pero habría más porque en el minuto 39 llega el tercer gol del mediocampista ofensivo Jonathan Alba que debutó con todo en el puntaesteño, un largo despeje lo dejó de cara al gol entrando por derecha y el “Cabeza” no dudo ni un instante para cruzar ese remate a la derecha del portero De Los Santos, era el 3-0 para un equipo de Punta del Este que era mucho más y ganaba bien al entretiempo.

En el 2do tiempo Punta del Este controló bien el trámite del encuentro, siguió teniendo chances que De Los Santos evitaba el 4 gol, Pan de Azúcar tuvo un poco más de posesión y profundidad en el complemento, pero sin lastimar al visitante que tácticamente era ordenado y no daba espacios. Como ya señalamos Nicolás Maldonado fue figura, y en el minuto 90 cuando moría el partido se fue una vez más por izquierda para meter el balón al 2do palo, en aquel lugar aparece el “Cabeza” Alba que al parar el balón enfrenta a De Los Santos y define notable por encima del portero para anotar y poner cifras definitivas 4-0, partido redondo.

Un triunfo que levanta la moral de todo el plantel y al tiempo que manda una clara señal a todas las series de la Divisional “B”, Punta del Este en este año va a dar pelea en esta copa y es cosa seria. En el otro encuentro de la serie M fue victoria de Las Piedras de Chuy en su visita ante el equipo de Punta del Diablo por 3-1.

DETALLES

PAN DE AZUCAR 0

PUNTA DEL ESTE 4

Estadio Julio Cesar Abaddie Árbitros Adrián Ferro, Jhonatan Alvez, Carlos Fagundez (Canelones Capital – Interior)

PAN DE AZUCAR (0): Thiago de los Santos, Leandro Cabrera, Joaquín Sena (Luciano Díaz), Gonzalo Silvera, Nicolás Araujo (Juan Balda), Nicolás Machado, Rafael Marrero (Santiago Rosas), Álvaro Freire, Sebastián Castro (Lucas Pereira), Nicolás Suarez, Martin Lazo. DT Jonathan Correa PUNTA DEL ESTE (4): Nicolás Saldaña, Martin Torres, Salvador Maidana, Rodrigo García, Lucas Figueredo, Fernando Madruga (Nicolás Núñez), Román Tejera, Nicolás Laurnaga (Pablo Suarez), Jonathan Alba, Nicolás Maldonado, Pablo Gómez (Ignacio Bayeto). DT Sebastián Castelnoble Goles 24´ Nicolás Maldonado, 32´ Pablo Gómez, 39´, 90´ Jonathan Alba (Punta del Este) –