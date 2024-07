Dos líderes en la Divisional Ascenso

Rodrigo “Chino” Fernández

Cuatro de los cinco partidos se pudieron disputar el sábado 29 y con los resultados obtenidos es que ahora Deportivo Gardel y Punta Ballena lideran el certamen. Repasamos cada partido.

EL MAGO GOLEA AFUERA

Deportivo Gardel obtuvo un contundente 4-0 como visitante ante San Lorenzo, el “Mago” está atravesando una excelente racha que lo deposita en la cima del Apertura jugadas cuatro fechas. Los goles fueron marcados por Antony Pereira en dos ocasiones, Andrés Pérez y Guillermo Correa.

EL BALLENERO GUSTA Y GOLEA

Punta Ballena logra un excelente resultado en su casa al vencer 3-0 a Neptuno, de esta manera logra también trepar a la cima de la tabla de posiciones jugadas las primeras cuatro jornadas de este certamen. Los goles del equipo ballenero fueron convertidos por Kevin Sosa en dos ocasiones y el restante fue convertido por Diego Gutiérrez.

EL AURINEGRO CAROLINO LOGRA SU TERCER TRIUNFO

Peñarol de San Carlos ha jugado tres partidos y ha obtenido igual número de victorias, esta vez ganando como local ante Central Molino por 2-0. Los goles del Manya Carolino fueron convertidos por Agustín Alfaro y Federico Tabeira. Podemos destacar el hecho de que Peñarol de San Carlos es el único equipo que ha conseguido el 100% de los puntos que han tenido en disputa.

EL “PERLA” SE RECUPERA

Barrio Perlita venció como visitante a Hipódromo El Peñasco por un contundente 4-1, de esta manera logra conseguir su primera victoria del certamen y trepa a la mitad de la tabla de posiciones. Los goles del equipo vencedor fueron convertidos por Emiliano Del Puerto, Braian Fernández, Alejandro Paz y Dylan Navarro, mientras que para Hipódromo El Peñasco el gol fue convertido por Andrés Benencio.

NO SE PUDO JUGAR

El encuentro que completaba la fecha entre Kennedy y Charrúas no se pudo disputar debido a que hubo problemas para poder conseguir el cerramiento de alambres en el escenario de juego en el Parque Beverly Hills.

LOS RESULTADOS DE RESERVAS

Repasemos los resultados que se dieron en Reservas: San Lorenzo 0-1 Deportivo Gardel, Punta Ballena 5-0 Neptuno, Peñarol (SC) 1-1 Central Molino, Hipódromo El Peñasco 0-2 Barrio Perlita, el partido entre Kennedy vs Charrúas en Reserva tampoco se pudo disputar por las razones expuestas anteriormente.

FECHA LIBRE En este fin de semana el equipo de Nacional tuvo la fecha libre.

TABLA DE POSICIONES

PRIMERA DIVISIÓN

PUNTA BALLENA 10 PTS (+10)

DEPORTIVO GARDEL 10 PTS (+6)

PEÑAROL (SC) 9 PTS (+4)

KENNEDY 6 PTS (+4)

NEPTUNO 6 PTS (-1)

CHARRÚAS 4 PTS (+1)

BARRIO PERLITA 4 PTS (0)

CENTRAL MOLINO 3 PTS (+2)

NACIONAL 3 PTS (-8)

HIPÓDROMO EL PEÑASCO 0 PTS (-7)

SAN LORENZO 0 PTS (-11)

RESERVAS

PUNTA BALLENA 12 PTS (+17)

BARRIO PERLITA 8 PTS (+4)

CENTRAL MOLINO 7 PTS (+3)

PEÑAROL (SC) 7 PTS (+3)

NEPTUNO 5 PTS (-3)

DEPORTIVO GARDEL 4 PTS (-5)

NACIONAL 3 PTS (-1)

HIPÓDROMO E.P. 3 PTS (-4)

CHARRÚAS 2 PTS (-1)

SAN LORENZO 1 PT (-8)

KENNEDY 0 PTS (-5)

5TA FECHA

CENTRAL MOLINO vs PUNTA BALLENA

BARRIO PERLITA vs SAN LORENZO

NACIONAL vs KENNEDY

PEÑAROL (SC) vs DEPORTIVO GARDEL

NEPTUNO vs HIPÓDROMO E.P.

LIBRE: CHARRÚAS